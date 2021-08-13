快訊

合作社淪為邊緣事業？他列數據指出核心問題

大雨炸半小時 新北永和國光路「水淹膝蓋」成生態池

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水公司埋管惹禍 彰化市彰興路出現長達50公尺天坑

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，包商緊急灌漿，今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，包商緊急灌漿，今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影

繼昨天彰化市彰南路5段出現直徑約1公尺的「天坑」後，彰化市彰興路與聖安路交叉口今天上午又塌陷長達50公尺的大坑洞，

由於同是台灣自來水公司鳥嘴潭人工湖下游供水計畫所埋設管線工程，公路總局彰化工務局除勒令停工後，彰化縣長王惠美趕往了解，要求包商在今天完成搶修，恢復用路安全。

台灣自來水公司辦理鳥嘴潭人工湖下游供水計畫，從南投開始沿著芬園鄉、彰化市彰南路一直往彰興路方向，占用內側車道埋設直徑兩公尺自來水管，在彰化市彰興路接近聖安路交叉口，疑施工因未做好擋土，今天上午造成道路坍塌，長約50公尺、深達2公尺，幸好未有事故發生，為維護行車安全，彰興路只開放路肩通行。

彰化縣長王惠美獲知後，今天上午會同路權單位交通部公路總局第二區養護工程處段長陳俊彰、及施工單位台灣自來水公司中區工程處副處長王大江前往現勘，王惠美當場要求緊急灌漿搶修，趕在今天完成，同時要求施工單位注意施工安全維護。

彰化工務段長陳俊彰表示，工務段人員在巡視彰興路時，發現道路塌陷，現場已先做安全維護，並要求自來水公司先停工，再依工程計畫書不符合的部分去檢討修正，待提報給工務段之後，再同意復工。

台灣自來水公司中區工程處副處長王大江表示，會在今天晚上將道路回填，維持原來的交通流量。

至於前天下午彰化市彰南路5段出現1個直徑近1公尺的「天坑」，彰化工務段長陳俊彰指出，水公司緊急做灌漿回填處理，工務段已要求水公司持續監控該處地基的穩定性，路會先封閉1周，確定安全無虞才會開放通行。

台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，包商緊急灌漿，今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，包商緊急灌漿，今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，包商緊急灌漿，今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，包商緊急灌漿，今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，彰化縣長王惠美（左1）趕往了解，要求包商在今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，彰化縣長王惠美（左1）趕往了解，要求包商在今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，彰化縣長王惠美（右2）趕往了解，要求包商在今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司在彰化市彰興路辦理埋管工程，在聖安路交叉口附近今天上午發生塌陷長達50公尺的大坑洞，公路總局彰化工務局除勒令停工後，彰化縣長王惠美（右2）趕往了解，要求包商在今天完成搶修，恢復用路安全。記者劉明岩／攝影

王惠美 天坑

延伸閱讀

員林演藝廳過20歲生日 經典小說主題書牆今揭牌

布局2022年大選？彰化縣府教育、水資處長公布調動

彰化農損近3千萬 王惠美籲受災農民8月19日前申請補助

影／「天公伯很公平」 蘇貞昌：人做得好沒淹、做不好就淹

相關新聞

影／孝子為母把屎尿騙吃藥 母淚謝「兒救我沒成為瘋女」

目前就讀大三的盧泳丞從小父母離異，媽媽有身障疾病，他從小6就開始獨力照顧媽媽生活起居，幫忙把屎把尿，因擔心家裡危險不能有...

影／柔道男神楊勇緯回母校！ 校方「舞龍」迎東奧銀牌

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運柔道男子組60公斤級幫中華隊摘下銀牌、林真豪榮獲東奧女子組48公斤第七名，二人在返台結束14...

水公司埋管惹禍 彰化市彰興路出現長達50公尺天坑

繼昨天彰化市彰南路5段出現直徑約1公尺的「天坑」後，彰化市彰興路與聖安路交叉口今天上午又塌陷長達50公尺的大坑洞，

梨山環山部落產業道路充滿垃圾 環保局：已開出9張罰單

台中市議員林榮進今天在市議會警消環衛業務質詢時，秀出好幾張梨山環山部落的照片，許多產業道路被隨意丟棄垃圾，有些地方設置鐵...

火災派遣62.82秒全國最慢！台中消防局：研議精進方案

電視劇《火神的眼淚》拍出基層消防隊員的甘苦！台中市民進黨議員謝志忠、王立任、張玉嬿在警消環衛質詢時說，台中火災的「受理派...

影／楊勇緯光榮返校 校方呼籲:勿讓選手草率結束人生

奧運選手楊勇緯與林真豪在返國解除隔離後，今天上午前往母校新民高中出席分享會，校方準備舞獅團與樂隊到校門口迎接兩人的到來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。