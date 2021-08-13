水公司埋管惹禍 彰化市彰興路出現長達50公尺天坑

繼昨天彰化市彰南路5段出現直徑約1公尺的「天坑」後，彰化市彰興路與聖安路交叉口今天上午又塌陷長達50公尺的大坑洞，

由於同是台灣自來水公司鳥嘴潭人工湖下游供水計畫所埋設管線工程，公路總局彰化工務局除勒令停工後，彰化縣長王惠美趕往了解，要求包商在今天完成搶修，恢復用路安全。

台灣自來水公司辦理鳥嘴潭人工湖下游供水計畫，從南投開始沿著芬園鄉、彰化市彰南路一直往彰興路方向，占用內側車道埋設直徑兩公尺自來水管，在彰化市彰興路接近聖安路交叉口，疑施工因未做好擋土，今天上午造成道路坍塌，長約50公尺、深達2公尺，幸好未有事故發生，為維護行車安全，彰興路只開放路肩通行。

彰化縣長王惠美獲知後，今天上午會同路權單位交通部公路總局第二區養護工程處段長陳俊彰、及施工單位台灣自來水公司中區工程處副處長王大江前往現勘，王惠美當場要求緊急灌漿搶修，趕在今天完成，同時要求施工單位注意施工安全維護。

彰化工務段長陳俊彰表示，工務段人員在巡視彰興路時，發現道路塌陷，現場已先做安全維護，並要求自來水公司先停工，再依工程計畫書不符合的部分去檢討修正，待提報給工務段之後，再同意復工。

台灣自來水公司中區工程處副處長王大江表示，會在今天晚上將道路回填，維持原來的交通流量。