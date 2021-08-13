台中火災受理派遣秒數全國最久 消防局研議精進

台中市議員質疑台中市火災受理派遣秒數全國最久，台中市消防局今天表示，研議精進方案，以兼顧受理派遣時間、資訊蒐集傳達及出勤適切救災能量。

民主進步黨籍台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿今天在市議會業務質詢中指出，根據內政部消防署民國109年統計資料，針對「受理火災平均時間」，台中市的「受理派遣秒數」，也就是接獲通報到通知在隊待命人員出勤時間，達62.82秒為全國最久，且遠高於全國平均41.60秒。

消防局長曾進財指出，火災案件派遣工作除盡力爭取時效，也須有效判斷、蒐集及過濾案件資訊，據了解，其他縣市消防局受理派遣火災案件時間較短，主因為採用快速預派遣方式，取得案件概略地點後，即先派遣最少消防車組出勤，後續再蒐集相關情資。

曾進財認為，快速預派遣方式雖能爭取出勤反應時間，但執行任務的消防人員難以在出勤前知道現場狀況，且消防車輛功能種類眾多，資訊不足情形下，可能無法在第一時間派遣適切車輛。

曾進財表示，消防局受理派遣火災案件，首要任務是引導報案人描述出案發地址或概略地點，接續為確認現場狀況，包含火災類型、建築物類型、有無人員受困受傷、起火樓層、建物樓層、有無火煙及濃煙顏色等事項，以利消防局派遣適切救災能量。

為兼顧受理派遣時間、資訊蒐集傳達及出勤適切救災能量，曾進財說，消防局將再研議精進方案，盼以最快速、正確及有效判斷方式守護市民安全。