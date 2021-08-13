中市海線全視訊徵才開跑 1027個職缺吸逾3百人線上面試

台中市海線首場全視訊徵才活動「畢業就業．夢想起飛」，今、明兩日在沙鹿就業服務站登場，共邀集23家廠商提供1027個職缺，其中薪資超過4萬元近150個職缺，不限學經歷職缺也多達534個，吸引逾300人次線上面試。

台中市長盧秀燕今日到場為求職青年加油打氣，她說，台中從去年開始率六都之先，首創辦理視訊徵才活動列車，廣受求職民眾的好評，今年擴大舉行全視訊徵才2.0服務，持續協助市民接軌就業；台中今年上半年就業人口達138.4萬人，相較2019年成長5.1萬人，勞動參與率也達到59.9%，較六都平均59.3%高。

盧秀燕說，今日邀集明昌國際、今國光學及天力離岸風電等23家海線地區廠商，共同辦理海線首場全視訊徵才，提供1027個職缺，鼓勵青年積極求職面試，也感謝企業釋出優質職缺挺市民就業。市府自8月起每周推出就業相關活動，「周周皆是就業周」，歡迎民眾踴躍參與。

勞工局長張大春表示，今日全視訊徵才活動吸引逾300人次線上面試，現場也提供便民服務，讓到場民眾可預約使用視訊設備，避免連線不穩而造成面試品質不佳，確保求職過程順利進行。

勞工局指出，除推出全視訊徵才活動，市府也提供青年就業金安薪方案，只要設籍台中市29歲以下青年，經就業服務處推介就業成功，並連續就業滿3個月及6個月，可分別請領1萬元及1萬2千元獎勵金，歡迎符合資格的青年多加利用。