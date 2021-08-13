影／楊勇緯光榮返校 校方呼籲:勿讓選手草率結束人生
奧運選手楊勇緯與林真豪在返國解除隔離後，今天上午前往母校新民高中出席分享會，校方準備舞獅團與樂隊到校門口迎接兩人的到來，場面熱鬧非凡。
楊勇緯在致詞時表示，回到母校，心情是非常激動，也有著滿滿的感動，因為校園的景物讓他回憶湧上心頭，每一段成功故事的背後，都需要社會大眾的支持與鼓勵。他會繼續努力，讓全世界看見新民高中，甚至是國家，看到台灣的柔道，甚至柔道的精神是可以跟著大家一輩子。
林真豪指出，母校這幾年對她的栽培與支特，讓她非常感謝。她也讚同楊勇緯所說的，一個的的成功，背後一定需要很多人的支持與鼓勵。往後的日子會繼續努力，為了所有人，為了國家爭光。
董事長劉昭惠感嘆，選手在賽場上爭奪體育勝利，就會為了讓自己能有安定的生活，正當的職業。她也希望不要讓選手像昔日的紅葉少棒隊，甚至像亞洲鐵人楊傳廣一樣，後來跑去當乩童，草草結束自己的人生，這種悲劇不應該在今天的台灣發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言