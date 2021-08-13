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影／楊勇緯光榮返校 校方呼籲:勿讓選手草率結束人生

攝影中心 / 記者黃仲裕喻文玟／台中即時報導
奧運選手楊勇緯以拿手的寢技與學弟交流。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯以拿手的寢技與學弟交流。記者黃仲裕／攝影

奧運選手楊勇緯與林真豪在返國解除隔離後，今天上午前往母校新民高中出席分享會，校方準備舞獅團與樂隊到校門口迎接兩人的到來，場面熱鬧非凡。

楊勇緯在致詞時表示，回到母校，心情是非常激動，也有著滿滿的感動，因為校園的景物讓他回憶湧上心頭，每一段成功故事的背後，都需要社會大眾的支持與鼓勵。他會繼續努力，讓全世界看見新民高中，甚至是國家，看到台灣的柔道，甚至柔道的精神是可以跟著大家一輩子。

林真豪指出，母校這幾年對她的栽培與支特，讓她非常感謝。她也讚同楊勇緯所說的，一個的的成功，背後一定需要很多人的支持與鼓勵。往後的日子會繼續努力，為了所有人，為了國家爭光。

董事長劉昭惠感嘆，選手在賽場上爭奪體育勝利，就會為了讓自己能有安定的生活，正當的職業。她也希望不要讓選手像昔日的紅葉少棒隊，甚至像亞洲鐵人楊傳廣一樣，後來跑去當乩童，草草結束自己的人生，這種悲劇不應該在今天的台灣發生。

奧運選手楊勇緯（左一）與林真豪（左二）返回母校新民高中出席分享會，校方準備舞獅團敲鑼打鼓。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯（左一）與林真豪（左二）返回母校新民高中出席分享會，校方準備舞獅團敲鑼打鼓。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯表示，回到母校不少回憶湧上心頭，他也勉勵學弟妹能創造不一樣的歷史。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯表示，回到母校不少回憶湧上心頭，他也勉勵學弟妹能創造不一樣的歷史。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯（中）與林真豪（右）在教練劉文等（左）陪同下返回母校新民高中出席分享會。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯（中）與林真豪（右）在教練劉文等（左）陪同下返回母校新民高中出席分享會。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯（後右）與林真豪（後左）返回母校新民高中出席分享會後，穿著柔道服與學弟妹交流。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯（後右）與林真豪（後左）返回母校新民高中出席分享會後，穿著柔道服與學弟妹交流。記者黃仲裕／攝影
奧運選手林真豪與學妹對練柔道。記者黃仲裕／攝影
奧運選手林真豪與學妹對練柔道。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯（右）出席分享會，致贈校方東京奧運戰袍，由新民高中董事長劉昭惠代表接受。記者黃仲裕／攝影
奧運選手楊勇緯（右）出席分享會，致贈校方東京奧運戰袍，由新民高中董事長劉昭惠代表接受。記者黃仲裕／攝影

柔道 奧運 體育

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