影／楊勇緯光榮返校 校方呼籲:勿讓選手草率結束人生

奧運選手楊勇緯與林真豪在返國解除隔離後，今天上午前往母校新民高中出席分享會，校方準備舞獅團與樂隊到校門口迎接兩人的到來，場面熱鬧非凡。

楊勇緯在致詞時表示，回到母校，心情是非常激動，也有著滿滿的感動，因為校園的景物讓他回憶湧上心頭，每一段成功故事的背後，都需要社會大眾的支持與鼓勵。他會繼續努力，讓全世界看見新民高中，甚至是國家，看到台灣的柔道，甚至柔道的精神是可以跟著大家一輩子。

林真豪指出，母校這幾年對她的栽培與支特，讓她非常感謝。她也讚同楊勇緯所說的，一個的的成功，背後一定需要很多人的支持與鼓勵。往後的日子會繼續努力，為了所有人，為了國家爭光。