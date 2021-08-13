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台中潭子仁愛路道路側溝排水改善 防大雨積淹水

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭子區嘉仁里仁愛路二段道路因側溝老舊、排水功能不良，大雨來臨恐影造成積淹水。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區嘉仁里仁愛路二段道路因側溝老舊、排水功能不良，大雨來臨恐影造成積淹水。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區嘉仁里仁愛路二段（福潭路至福貴路）道路因側溝老舊、排水功能不良，居民擔心大雨來臨恐影響排水，甚至造成積淹水情況。立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國接獲陳情今日前往勘查，台中市建設局養護工程處同意辦理道路兩側水溝整修，長度約400公尺，工程經費200萬元，預計10月底完工。

潭子區嘉仁里長林瑞文表示，仁愛路二段雨水下水道工程接近尾聲，剩7處水溝插管進集水井及最後全面路面AC刨舖，近日豪大雨，也看出初步成果，感謝楊瓊瓔立委及賴朝國議員協助爭取1500萬元施作雨水下水道工程。但道路兩側水溝年久失修，溝底及溝牆破損嚴重，也出現路面掏空情形，希望市府可以配合雨水下水道工程，一併辦理全段整修。

潭子區長林國聲說，側溝老舊、排水功能不良，若大雨來臨短時間內恐無法有效排水，將會影響到周圍民眾生活品質，如今雨水下水道即將順利完工，若側溝也一併完成整修，將更可預防強降雨所帶來的雨勢。

賴朝國強調，潭子區仁愛路二段211巷附近的仁愛路段，因地勢低漥，排水不及，以往遇雨即淹，造成居民通行不便，並影響生命財產安全，在立委楊瓊瓔爭取內政部營建署雨水下水道工程經費及林瑞文里長協助與在地居民溝通，工程才得以順利推展，希望再透過側溝改善後可增加排水效益，並減少附近居民因積淹水造成生命財產損失。

台中市建設局養護工程處總工程司林昶穆說，潭子區仁愛路二段道路側溝，排水系統老舊破損，豪大雨來襲時常因排洪不及而發生溢淹災情，目前水利局施作雨水下水道幹線已接近完工，為避免完工後因側溝改善工程又需挖掘路面，會和水利局協調工序及完工時間，儘速一併辦理兩側側溝整修，預計整修長400公尺，工程經費約200萬元，10月底完工，未來仁愛路二段周邊雨水可迅速流至排水系統，並匯入主幹管向下游排放，將有效改善仁愛路二段周遭積淹水狀況，達成該地區排水系統改善目標。

楊瓊瓔表示，完工後除了改善積水問題、使排水系統更完善外，也重新鋪設路面，維護民眾行車安全，保障生命財產與生活品質目標。

台中市潭子區嘉仁里仁愛路二段道路因側溝老舊、排水功能不良，大雨來臨恐影造成積淹水。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區嘉仁里仁愛路二段道路因側溝老舊、排水功能不良，大雨來臨恐影造成積淹水。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今日前往勘查潭子仁愛路二段道路側溝。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今日前往勘查潭子仁愛路二段道路側溝。圖／楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 台中市

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