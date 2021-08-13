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影／孝子為母把屎尿騙吃藥 母淚謝「兒救我沒成為瘋女」

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
就是這樣的親情擁抱，使得盧泳丞的媽媽走出心靈鉗制，病情逐漸好轉。 記者戴永華/攝影
就是這樣的親情擁抱，使得盧泳丞的媽媽走出心靈鉗制，病情逐漸好轉。 記者戴永華/攝影

目前就讀大三的盧泳丞從小父母離異，媽媽有身障疾病，他從小6就開始獨力照顧媽媽生活起居，幫忙把屎把尿，因擔心家裡危險不能有瓦斯爐，以致從小到大沒吃過媽媽煮的一餐飯菜；因媽媽拒絕服藥，他想辦法把藥物融入白開水，使病情改善，一般人做不到的孝行，使他榮獲今年的全國孝行獎。

宜蘭縣長林姿妙今天表揚孝行楷模盧泳丞，盧母也出席感動流下眼淚，母子緊緊擁抱。她說，「當我不安時，是泳丞的擁抱給我安定力量，感謝兒子照顧我，否則我現在可能是流浪街頭的瘋女…」，與會者聽到這段話都紅了眼眶。

盧泳丞說，他從沒見過爸爸，媽媽在他3歲時患有腦瘤，常神智不清，外公認為媽媽被妖魔附身，經常打媽媽要把魔鬼趕出身體，母子受不了，在他國小五年級結束，兩人搬到羅東鎮租屋，由他獨立照顧媽媽。

盧泳丞擔心媽媽一個人在家危險，所以廚房沒有瓦斯爐，只有電鍋溫熱食物吃，他從來沒嘗過媽媽親手煮的飯菜，也很少吃肉，因為肉品比較貴，家裡沒有器材料理肉類食品。

聲光會刺激情緒躁動，盧泳丞對媽媽講話一直都輕聲細語，他把家裡的窗戶細縫緊塞毛巾，避免透光和噪音，家裡不能有電話，用手機通話也必須很小聲，因此他從未在家聽過音樂。

長年沒有收入，面臨斷炊，盧泳丞努力讀書爭取獎助學金，也獲得社會救助，勤做志工替媽媽積福。從小六至國中4年時間，媽媽常臥病，盧泳丞徵求老師同意把班上營養午餐吃剩飯菜，打包回家給媽吃；有時媽媽實在餓了到學校找他，盧泳丞趕快拿自己的營養午餐餵飽媽媽。

由於缺乏病識感，媽媽拒絕服藥使病情加重，曾造成大小便失禁，盧泳丞無怨無悔幫忙把屎把尿，他把雙人床給媽媽睡，自己睡床房地板，隨時留意狀況，更為了改善疾病，私下請醫師開一些比較沒有特殊味道的藥物，偷偷放在白開水給媽媽服下。

餵食餵藥、穿衣蓋被，盧泳丞經常幫忙全身按摩活動關節，帶媽媽到醫院回診，使病情好轉；天氣晴朗時，牽著媽媽的手出去散步，母子情深。

他說，自己沒有童年，把照顧媽媽當成家事與考驗，國小六年級開始學禪坐心安心定，他最喜歡數學科，心情不好就會去做數學紓壓。

10年來，他是宜萱婦幼關懷協會扶助的孩子，理事長藍靜宜表示，這孩子事親至孝的行為令人感動，一般人大人都難以做到，何況是小男生？

盧母現已可以自行服藥控制病情，並擔任醫院清潔工，盧泳丞就讀國立台中科技大學資訊系三年級，兩人每天手機視訊，媽媽說，「感謝老天爺派來小天使照顧我，我一定要好好的」。

天氣好的時候，盧泳丞會牽著媽媽的手出去散步運動紓壓，母子情深。圖/宜萱關懷協會提供
天氣好的時候，盧泳丞會牽著媽媽的手出去散步運動紓壓，母子情深。圖/宜萱關懷協會提供
宜蘭縣政府的孝行獎表揚會場，盧母感動到哭了，盧泳丞輕輕擦乾媽媽的眼淚。記者戴永華/攝影
宜蘭縣政府的孝行獎表揚會場，盧母感動到哭了，盧泳丞輕輕擦乾媽媽的眼淚。記者戴永華/攝影
盧泳丞的母親說，感謝兒子從小學到現在一路來的照顧，否則她現在可能是流浪街頭的瘋女。記者戴永華/攝影
盧泳丞的母親說，感謝兒子從小學到現在一路來的照顧，否則她現在可能是流浪街頭的瘋女。記者戴永華/攝影
盧泳丞經常幫媽媽按摩身體關節，改善病清。圖/宜萱關懷協會提供
盧泳丞經常幫媽媽按摩身體關節，改善病清。圖/宜萱關懷協會提供

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