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梨山環山部落產業道路充滿垃圾 環保局：已開出9張罰單
台中市議員林榮進今天在市議會警消環衛業務質詢時，秀出好幾張梨山環山部落的照片，許多產業道路被隨意丟棄垃圾，有些地方設置鐵網、欄杆，垃圾照樣被扔進去，過去還有簡單監視器，但他看周邊現場都沒有，這些垃圾只要下雨，直接沖到大甲溪，最後流到德基水庫。
台中市環保局長陳宏益指出，目前已開出9張罰單，研議是否附近放子車，再去子車收垃圾，協助民眾解決問題。
市議員林榮進說，這些是他早上出門運動，沿著環山部落一條產業道路拍下的照片，可能只是冰山一角，這些垃圾誰丟的也不知道，應該是利用晚上去丟，這些垃圾幾乎只要下雨，會直接沖到大甲溪，最後流到德基水庫。
林榮進說，和平區公所清潔隊雖會稽查，但不應該有這麼多垃圾，和平區這麼大，環山部落附近就有好幾個點，一定要注意，不要汙染德基水庫上游水源地。
環保局長陳宏益說，民眾會隨意丟棄民生垃圾，一定是垃圾收運、子母車服務不夠，環保局可以在部落周邊多放幾輛子車，再去收垃圾，這些會派員懸吊清垃圾，會儘速了解。
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