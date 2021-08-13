梨山環山部落產業道路充滿垃圾 環保局：已開出9張罰單

台中市議員林榮進今天在市議會警消環衛業務質詢時，秀出好幾張梨山環山部落的照片，許多產業道路被隨意丟棄垃圾，有些地方設置鐵網、欄杆，垃圾照樣被扔進去，過去還有簡單監視器，但他看周邊現場都沒有，這些垃圾只要下雨，直接沖到大甲溪，最後流到德基水庫。

台中市環保局長陳宏益指出，目前已開出9張罰單，研議是否附近放子車，再去子車收垃圾，協助民眾解決問題。

市議員林榮進說，這些是他早上出門運動，沿著環山部落一條產業道路拍下的照片，可能只是冰山一角，這些垃圾誰丟的也不知道，應該是利用晚上去丟，這些垃圾幾乎只要下雨，會直接沖到大甲溪，最後流到德基水庫。

林榮進說，和平區公所清潔隊雖會稽查，但不應該有這麼多垃圾，和平區這麼大，環山部落附近就有好幾個點，一定要注意，不要汙染德基水庫上游水源地。