65歲重返文青生活出詩集 資深媒體人想推詩生活

彰化縣資深媒體記者吳東興投入新聞工作30多年，卻因忙錄的生活告別他的文青創作之路，直到65歲才又出版詩集，至今4來共已出版三本詩集及散文集，他說，新聞是他熱愛的工作，寫詩則是興趣，也盼能提倡「詩生活」，讓生活更有新意、詩意。

吳東興今天在彰化縣議員張雪如服務處舉行「未完之詩以及未完手記」新書發表會，一手寫新聞，一手寫詩的他說，詩一向是小眾文學，尤其在紙本書市場日益不振情況下，詩集銷量更大受影響，但他認為網路興起後，可以激發更多人接觸到詩，在繁忙緊張生活中多點詩意，也可增加一些清新的潤滑劑。

68歲的吳東興是中華日報記者，也曾任職台灣新生報及雜誌社發行人，從學生時代就熱愛文學，投入創作，但直到開始媒體工作後，反而與他最愛的文學疏遠，直到65歲才又以第一本詩集「非詩之詩以及詩非詩手記」重出江湖。

張雪如說，很佩服吳東興的創作熱情，吳東興年輕時酷愛讀書寫作，也曾出8本散文、小說集，即使後來因工作繁忙而遠離文學創作，三十多年後，仍難以忘情文學，常利用空閒創作，2018年出版首本詩集「非詩之詩以及詩非詩手記」後，隔年再接再厲出版自傳式散文「人生蒙太奇（吳東興自選集）」，都頗受好評，這種筆耕創作精神值得學習。