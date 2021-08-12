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65歲重返文青生活出詩集 資深媒體人想推詩生活

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣資深媒體記者吳東興發表新書「未完之詩以及未完手記」新書發表會，愛寫詩的他也希望能提倡「詩生活」，讓生活更有新意、詩意。記者林宛諭／攝影
彰化縣資深媒體記者吳東興發表新書「未完之詩以及未完手記」新書發表會，愛寫詩的他也希望能提倡「詩生活」，讓生活更有新意、詩意。記者林宛諭／攝影

彰化縣資深媒體記者吳東興投入新聞工作30多年，卻因忙錄的生活告別他的文青創作之路，直到65歲才又出版詩集，至今4來共已出版三本詩集及散文集，他說，新聞是他熱愛的工作，寫詩則是興趣，也盼能提倡「詩生活」，讓生活更有新意、詩意。

吳東興今天在彰化縣議員張雪如服務處舉行「未完之詩以及未完手記」新書發表會，一手寫新聞，一手寫詩的他說，詩一向是小眾文學，尤其在紙本書市場日益不振情況下，詩集銷量更大受影響，但他認為網路興起後，可以激發更多人接觸到詩，在繁忙緊張生活中多點詩意，也可增加一些清新的潤滑劑。

68歲的吳東興是中華日報記者，也曾任職台灣新生報及雜誌社發行人，從學生時代就熱愛文學，投入創作，但直到開始媒體工作後，反而與他最愛的文學疏遠，直到65歲才又以第一本詩集「非詩之詩以及詩非詩手記」重出江湖。

張雪如說，很佩服吳東興的創作熱情，吳東興年輕時酷愛讀書寫作，也曾出8本散文、小說集，即使後來因工作繁忙而遠離文學創作，三十多年後，仍難以忘情文學，常利用空閒創作，2018年出版首本詩集「非詩之詩以及詩非詩手記」後，隔年再接再厲出版自傳式散文「人生蒙太奇（吳東興自選集）」，都頗受好評，這種筆耕創作精神值得學習。

吳東興前二本作品問市後各捐出一百本賣書所得分別給他的母校員林高中和大葉大學做為助學基金，吳東興說，今天發表的第二本詩集「未完之詩以及未完手記」中88首詩的內容有城市觀察、工廠見聞、生活插曲、旅行所感， 120則手記則是人生感悟、魔幻與現實吶喊等，更有自己所拍的100張攝影作品，希望讓讀者在讀詩之餘，可欣賞不同意涵的照片「一書三享受」。

彰化縣資深媒體記者吳東興（右)今天在彰化縣議員張雪如（左 )服務處舉行「未完之詩以及未完手記」新書發表會，愛寫詩的他也希望能提倡「詩生活」，讓生活更有新意、詩意。記者林宛諭／攝影
彰化縣資深媒體記者吳東興（右)今天在彰化縣議員張雪如（左 )服務處舉行「未完之詩以及未完手記」新書發表會，愛寫詩的他也希望能提倡「詩生活」，讓生活更有新意、詩意。記者林宛諭／攝影

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