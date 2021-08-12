快訊

是缺疫苗還是不想打？Delta入侵澳洲的防疫難題

陳時中稱「3+11非防疫破口」 藥師：刷新我三觀

台中大隆路設公車停靠站搞不定 交通局：市民意見兩極

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員張耀中說，民眾陳情半年多，目前大隆路上僅有一條199路公車行經，但大隆路都沒有停靠站，相關單位不想設置，交通局也沒辦法解決，讓人不可思議。圖／張耀中提供
台中市議員張耀中說，民眾陳情半年多，目前大隆路上僅有一條199路公車行經，但大隆路都沒有停靠站，相關單位不想設置，交通局也沒辦法解決，讓人不可思議。圖／張耀中提供

公車路線能不能調整？台中市議員張耀中今天在交通地政質詢時指出，台中有17家客運業者，全國最多，路線237條也是全國名列前茅，但對路線調整，交通局常拿出業者說法來當拒絕理由。民眾陳情半年多，目前大隆路上僅有一條199路公車行經，但大隆路都沒有停靠站，他覺得不可思議，市府拿預算補貼業者營運，納入民眾意見有這麼難嗎？

台中市交通局長葉昭甫說，增加大隆路公車服務、搭乘便利性，初步暫定增設公車招呼站在「東興國小」及「大隆路郵局」前，近期已邀集當地里長、東興國小、教育局及郵局等相關單位現場會勘，研商增設站位的可行性。

葉昭甫說，與會單位考量，民眾至郵局洽公及郵務車停靠，與東興國小學童家長接送需求，且大隆路周邊尚有黃昏市場人潮車潮眾多等多項因素，尚無具體共識，將持續與相關單位研議，在大隆路找尋適當位置設停靠站。

張耀中對此感到不可思議，他說，「一個公車站有這麼難嗎？」市府一年用30億元預算補貼業者，現場會勘研議時，交通局用業者意見說，「如調整路線增加行駛里程外，也增加駕駛員工時，路線運能已達飽和狀態，所以無法調整。」市府竟沒有建議權，不應將市民對路線的意見置若罔聞，任由運營業者提出說法轉達了事。

張耀中說，199路公車從龍井到逢甲雙向對開，行經西區大隆路街廓時，整段站與站間隔逾700公尺竟無設任何一站，理由是無民宅願意設置公車停靠站，這樣的理由讓人無法接受。葉昭甫說，會再充分與當地里長、設站相關單位溝通。

公車 郵局 台中市

延伸閱讀

豐原運轉中心年底完工 提供逾千個汽機車位

豐原轉運中心年底完工 議員盼加強招商幫山城「轉運」

台中汽機車增加全台之冠！交通局：改善路網提升使用率

台中豐原轉運中心將完工 交通局：進度超前已達70%

相關新聞

台中電動車超過1500輛僅251充電柱 議員批「應付」設置

台中市推電動車減空汙，電動車超過1500輛，電動機車也破6萬輛，不過電動車停車格位不足，充電柱也不夠。民代舉例，東興停車...

南投砸13億打通中寮路網 今全線動工估112年通車

為改善南投縣中寮鄉交通，南投縣擬拓寬改善環鄉道路投22連接至投26線，經縣府及立委向中央爭取，獲核定總經費達13億元，並...

待轉區變「待撞區」中市議員籲設左轉機車專用道

機車待轉區，危險性高！台中市議員吳敏濟今天在交通地政業務質詢時指出，機車待轉區被譏為機車「待撞區」！近4年半，台中市機車...

台中文心南路大坑洞 市府：下水道無滲漏點

台中市大里區文心南路昨天出現大坑洞導致民眾車輛掉入，市府建設局長陳大田今指出，初步排除為污水地下水管道滲漏造成，後續將根據...

有意參選台中市長 民進黨何欣純、蔡其昌勤跑地方

民進黨兩位下屆台中市長可能參選人立委何欣純、蔡其昌，今紛趁著疫情稍緩勘查地方建設，何欣純要求市府應讓積善橋到中投公路間興...

影／看香灰拚15億威力彩 南投泡麵土地公現人潮

南投縣中寮鄉石龍宮以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，而因威力彩頭獎仍未開出，創下連38摃記錄，預估今晚開獎頭彩上看15億元，前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。