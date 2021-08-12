台中大隆路設公車停靠站搞不定 交通局：市民意見兩極

公車路線能不能調整？台中市議員張耀中今天在交通地政質詢時指出，台中有17家客運業者，全國最多，路線237條也是全國名列前茅，但對路線調整，交通局常拿出業者說法來當拒絕理由。民眾陳情半年多，目前大隆路上僅有一條199路公車行經，但大隆路都沒有停靠站，他覺得不可思議，市府拿預算補貼業者營運，納入民眾意見有這麼難嗎？

台中市交通局長葉昭甫說，增加大隆路公車服務、搭乘便利性，初步暫定增設公車招呼站在「東興國小」及「大隆路郵局」前，近期已邀集當地里長、東興國小、教育局及郵局等相關單位現場會勘，研商增設站位的可行性。

葉昭甫說，與會單位考量，民眾至郵局洽公及郵務車停靠，與東興國小學童家長接送需求，且大隆路周邊尚有黃昏市場人潮車潮眾多等多項因素，尚無具體共識，將持續與相關單位研議，在大隆路找尋適當位置設停靠站。

張耀中對此感到不可思議，他說，「一個公車站有這麼難嗎？」市府一年用30億元預算補貼業者，現場會勘研議時，交通局用業者意見說，「如調整路線增加行駛里程外，也增加駕駛員工時，路線運能已達飽和狀態，所以無法調整。」市府竟沒有建議權，不應將市民對路線的意見置若罔聞，任由運營業者提出說法轉達了事。

張耀中說，199路公車從龍井到逢甲雙向對開，行經西區大隆路街廓時，整段站與站間隔逾700公尺竟無設任何一站，理由是無民宅願意設置公車停靠站，這樣的理由讓人無法接受。葉昭甫說，會再充分與當地里長、設站相關單位溝通。