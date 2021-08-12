員林演藝廳過20歲生日 經典小說主題書牆今揭牌

彰化縣員林演藝廳20歲了!員林演藝廳今天舉辦20周年慶活動，由彰化縣長王惠美為圖書室經典小說主題書牆揭牌，8月14日晚間也將邀請「樂興之時管絃樂團」演出，「彰化劇場藝術節PLUS」則在9月登場，安排豐富表演慶賀員林演藝廳邁向雙十年華。

彰化文化局在演藝廳過生日的今天安排王惠美與縣議員劉惠娟、曹嘉豪、文化局長張雀芬、員林演藝廳志工隊長翁菁慧、樂興之時首席小提琴楊竣傑、狂想劇場導演廖俊凱等藝文人士一起為經典小說主題書牆揭牌，「樂興之時管絃樂團」並以絃樂四重奏揭開活動序幕，並由駐館團隊「狂想劇場」帶來20周年表演活動「長春花」讀劇演出。

演藝廳也新設小說主題書牆，陳列約2000冊國內外膾炙人口的作品，包括歐美、東洋、華文、彰化縣籍作家等5類書籍分區陳列，包括有金庸武俠系列小說、宮鬥劇原著小說、哈利波特的魔法奇幻故事、電影及電視劇與動畫等精采劇作的原型故事，王惠美說，歡迎大家來員林演藝廳圖書室借書看書，演藝廳也把圖書室空間機能升級，新設置風格活潑的閱讀桌椅、桌面充電座、WIFI無線網路、平板電腦館內免費借用等，更符合年輕族群的需求。

王惠美說，雖防疫還是不能放鬆，但生活還是應該慢慢解封，一些場館也應慢慢解封，否則大家都宅在家也是很悶，只要做好防疫，歡迎大家上網買票到表演場館看藝文活動，也是給藝術家鼓勵。

8月14日晚間也將在員林演藝廳小劇場舉辦「親愛的火車頭先生，生日快樂！樂興之時彩繪作曲家系列德弗札克180週年紀念」音樂會，民眾可上兩廳院文化生活購票觀賞。