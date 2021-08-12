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台中電動車超過1500輛僅251充電柱 議員批「應付」設置

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中電動車總數超過1500輛，但電動停車格嚴重不足，充電柱也不夠，以東興停車場為例，8個電動車位只有1根充電柱；交通局說，充電柱數量要評估電力設備，市府會滾動檢討。圖／林祈烽提供
台中電動車總數超過1500輛，但電動停車格嚴重不足，充電柱也不夠，以東興停車場為例，8個電動車位只有1根充電柱；交通局說，充電柱數量要評估電力設備，市府會滾動檢討。圖／林祈烽提供

台中市推電動車減空汙，電動車超過1500輛，電動機車也破6萬輛，不過電動車停車格位不足，充電柱也不夠。民代舉例，東興停車場有8個電動車位，僅1柱充電柱。全市141座公有停車場，只有251柱充電柱，51柱集中在水湳停車場、15柱集中在豐原停車場，整體分布不均。台中市交通局表示，停車場的充電柱是根據停車場電力容量設置，市府會滾動檢討。

市議員林祈烽、施志昌和鄭功進在議會質詢時表示，接獲市民投訴，公有和民營的停車場電動車停車格充電柱太少，有些停車格豎立「電動汽車專用」告示牌，卻沒有充電設備，開電動車的車主抱怨不方便，開一般氣柴油車的車主也不滿，明明就是停車格，又沒有充電設備，為什麼不准一般車輛停車？

林祈烽指出，台中電動停車位是依「台中市發展低碳城市自治條例」設置，車位達50格以上應設置1處以上的充電設備。全市141座公有停車場，水湳中央停車場51柱最多、其次是市政大樓地下停車場21柱、豐原第二停車場有15柱，其餘129座停車場僅1柱，質疑交通局是「應付」法令規定才依法設置。

電動車主劉小姐說，台中對電動車不友善，充電車格太少，北屯區是人口最多的行政區，只有太原停車場2柱可以充電，配置沒有考量人口分布，超級不方便。一般燃油車主也抱怨，「沒有充電柱的停車格，也算電動車專用？」

交通局長葉昭甫說，會持續滾動式檢討充電樁設置數量，公有停車場是依據自治條例設置電動車停車格，但充電柱的設置，要考量各停車場現場的用電容量，若無法增設，須向台電公司申請用電容量加大。

葉昭甫指出，已持續滾動檢討增設、汰舊換新充電設備，尚未建置的停車場會通盤檢討設置數量，預計全市2025年達330柱、2030年預計增至430柱。

台中電動車總數超過1500輛，但電動停車格嚴重不足，充電柱也不夠，以東興停車場為例，8個電動車位只有1根充電柱；交通局說，充電柱數量要評估電力設備，市府會滾動檢討。圖／林祈烽提供
台中電動車總數超過1500輛，但電動停車格嚴重不足，充電柱也不夠，以東興停車場為例，8個電動車位只有1根充電柱；交通局說，充電柱數量要評估電力設備，市府會滾動檢討。圖／林祈烽提供
台中市議員鄭功進（左起）、林祈烽、施志昌說，公有停車場的電動停車格嚴重不足，充電柱也不夠；交通局說，充電柱數量要評估電力設備，市府會滾動檢討。記者喻文玟／攝影
台中市議員鄭功進（左起）、林祈烽、施志昌說，公有停車場的電動停車格嚴重不足，充電柱也不夠；交通局說，充電柱數量要評估電力設備，市府會滾動檢討。記者喻文玟／攝影
台中電動車總數超過1500輛，但電動停車格嚴重不足，充電柱也不夠，以東興停車場為例，8個電動車位只有1根充電柱；交通局說，充電柱數量要評估電力設備，市府會滾動檢討。圖／林祈烽提供
台中電動車總數超過1500輛，但電動停車格嚴重不足，充電柱也不夠，以東興停車場為例，8個電動車位只有1根充電柱；交通局說，充電柱數量要評估電力設備，市府會滾動檢討。圖／林祈烽提供

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