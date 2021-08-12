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豐原運轉中心年底完工 提供逾千個汽機車位

中央社 / 台中12日電

台中市豐原運轉中心預計打造為地下2層、地上5層建築，提供301席汽車位、849席機車位，兼顧公共運輸轉承、停車、商業機能，台中市交通局今天表示，預計今年底完工。

豐原運轉中心在民國108年動工，斥資新台幣7億3300萬元，興建地下2層、地上5層多目標建築，以風雨走廊與豐原火車站連結。其中，地下2層為機車停車場、1樓為客運月台，2樓為商場，3至5樓為汽車停車場，並設有5席上下客月台及2席客運備用空間、849席機車位及301席汽車位。

國民黨籍台中市議員張瀞分、無黨籍台中市議員陳清龍在台中市議會召開的交通地政業務質詢，關心豐原轉運中心的後續規劃。

陳清龍表示，豐原運轉中心暨立體停車場為水岸花都葫蘆墩圳掀蓋停車配套措施，今年底落成後，除提供停車空間，還可增加市民、遊客轉乘的便利性，將成為山城地區重要的交通樞紐。

隨著立體停車場完工，陳清龍也督促交通局向鐵路局表達鐵路高架橋下的停車場也要儘速完成，加速葫蘆墩圳掀蓋二期的推動，為豐原市區帶來新的風貌，帶動人潮擴大商業經濟效益，讓豐原真正的「轉運」。

張瀞分表示，豐原轉運中心完工後，還要妥善規劃商業空間帶動當地商機，讓轉運中心成為山城新亮點。

交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心招商已在進行相關前置作業，將整合公共運輸及停車場使交通更為便捷外，也利用商場創造商機帶動人潮，未來也會召開公聽會廣納地方意見，並辦理招商說明會鼓勵廠商參與，為豐原製造亮點。

停車場 台中市 公共運輸

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