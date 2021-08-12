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南投砸13億打通中寮路網 今全線動工估112年通車

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣縣府打造中寮環鄉道路，投22連接至投26線第2、3期工程今動土。圖／南投縣政府提供
南投縣縣府打造中寮環鄉道路，投22連接至投26線第2、3期工程今動土。圖／南投縣政府提供

為改善南投縣中寮鄉交通，南投縣擬拓寬改善環鄉道路投22連接至投26線，經縣府及立委向中央爭取，獲核定總經費達13億元，並分3期施工，其中第1期工程已於今年4月開工，第2、3期則在今天動土，預計112年3月可望完工。

縣府指出，中寮鄉地勢崎嶇且多丘陵，鄉域被分成南、北中寮，兩地交通不暢通，為改善鄉民進出、農產運輸及觀光發展等問題，為此建構環鄉公路網，並向中央申請「生活圈道路交通系統建設計畫」，規劃3期工程且逐年向爭取經費施作。

而第1期施作投22線14K至16.4K路段，第2、3期分別是北中寮投22線連接投26線19.1K至22.5K，以及16.4K至19.1K道路拓寬改善，經縣府及立委向中央爭取獲核定總經費13億餘元，由中央補助近11億元，縣府自籌3億多元。

其中第1期工程已於今年4月開工，第2與第3期則在今天舉辦動土典禮，縣長林明溱表示，該工程經費高達13億元，是中寮鄉歷年來經費最大的單項交通建設工程，多虧立委協助、公路總局同意補助及縣議會支持，才解決經費問題。

公路總局二工程處長劉世桐、立委馬文君行政院中部聯合中心執行長蔡培慧、中寮鄉長廖宜賢、多名縣議員、村長及鄉代等也參與見證動土，馬文君提到，自擔任立委以來就與林縣長不斷爭取改善拓寬投22線連接投26線環鄉道路。

蔡培慧則說，該道路工程原本僅有第1期經費，她擔任立委期間，再三與中央聯繫溝通，南、北中寮路網必須打通得有完整經費支持，最後中央地方不分你我，與縣府、公所成功爭取11億元補助，完工後將能有效解決中寮地形的交通限制。

縣府表示，中寮環鄉公路網建置道路全長約8.5公里，而第2、3期工程則占約6.1公里，後續改善有效路基寬9米，配置雙向雙車道，預計112年3月完工，通車後可望完善中寮整體生活圈發展，對地方經濟、農產和觀光也有很大的助益。

南投縣縣府打造中寮環鄉道路，投22連接至投26線第2、3期工程今動土。圖／南投縣政府提供
南投縣縣府打造中寮環鄉道路，投22連接至投26線第2、3期工程今動土。圖／南投縣政府提供
南投縣縣府打造中寮環鄉道路，投22連接至投26線第2、3期工程今動土。圖／南投縣政府提供
南投縣縣府打造中寮環鄉道路，投22連接至投26線第2、3期工程今動土。圖／南投縣政府提供

馬文君 蔡培慧 行政院

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