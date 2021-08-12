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待轉區變「待撞區」中市議員籲設左轉機車專用道

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員吳敏濟今天在交通地政業務質詢時指出，機車待轉區被譏為機車「待撞區」！近4年半，台中市機車待轉區共發生158件車禍，多達225人受傷，他建議以安全性更高的左轉機車專用道，取代二階段左轉。圖／吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今天在交通地政業務質詢時指出，機車待轉區被譏為機車「待撞區」！近4年半，台中市機車待轉區共發生158件車禍，多達225人受傷，他建議以安全性更高的左轉機車專用道，取代二階段左轉。圖／吳敏濟提供

機車待轉區，危險性高！台中市議員吳敏濟今天在交通地政業務質詢時指出，機車待轉區被譏為機車「待撞區」！近4年半，台中市機車待轉區共發生158件車禍，多達225人受傷，他建議以安全性更高的左轉機車專用道，取代二階段左轉。台中市交通局表示，機慢車的左轉方式及左彎待轉區的設置，除依道路交通安全規則第99條規定實施，並須參酌各路口交通特性，如幾何特性、車流量等，以及評估轉向車流交織問題。

吳敏濟表示，5月28日晚間9點多，大甲區外環道經國路與和平路口，一輛重機違規在路口撞上對向左轉轎車，待轉區內二位機車騎士被高速翻滾的重機撞擊，其中剛下夜班的陳姓男子傷勢嚴重，心臟主動脈剝離、肺部出血、脾臟破裂、肝臟撕裂傷、胃及腸子部份切除，並安裝了人工肛門。家中上有老下有小，家庭經濟頓失依靠。

吳敏濟說，根據警方的統計，2017年至今年7月，台中市發生於待轉區的交通事故就有158件，造成多達225人受傷，數字凸顯機車待轉區的高風險。

吳敏濟說，交通單位之所以強制採取機車二階段左轉政策，是為了避免機車左轉時與同向或對向車輛產生撞擊點，雖然有一定的成效，但卻使機車在待轉區內曝露於「待撞」風險，民眾為此付出了慘重的代價，交通單位需要深切檢討。

吳敏濟以2017年高雄市中正一路與大順三路為例，開始設置左轉機車專用道，機車與汽車同時左轉，不必到待轉區等待左轉，高雄市交通局公佈一年車禍件數從60件降為35件，既快速又安全獲得機車騎士很高的評價，台北市也跟進採用左轉機車專用道。

台中市目前僅在19處有交通號誌的Ｔ字路口改採左轉機車專用道，十字路口仍全部保留待轉區，吳敏濟批評台中市交通單位故步自封，任憑機車騎士曝露在待撞的危險中。

交通局說，針對不同路口的型態，在道路寬度許可、不影響交通安全與車流動線前提下，於部分路口設置「機車左轉專用道」，並搭配號誌時相的調整規劃，提供機慢車安全的轉向方式，交通局後續將持續針對易肇事路口、肇事型態進行檢視改善，以提供友善機車的交通工程環境。

台中市議員吳敏濟今天在交通地政業務質詢時指出，機車待轉區被譏為機車「待撞區」！近4年半，台中市機車待轉區共發生158件車禍，多達225人受傷，他建議以安全性更高的左轉機車專用道，取代二階段左轉。記者喻文玟／攝影
台中市議員吳敏濟今天在交通地政業務質詢時指出，機車待轉區被譏為機車「待撞區」！近4年半，台中市機車待轉區共發生158件車禍，多達225人受傷，他建議以安全性更高的左轉機車專用道，取代二階段左轉。記者喻文玟／攝影

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