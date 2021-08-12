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台中文心南路大坑洞 學者：初步排除下水道施工造成
台中市大里區文心南路昨天出現大坑洞導致民眾車輛掉入，市府建設局長陳大田今指出，市府邀請朝陽科技大學專任助理教授許耿蒼率「非破壞檢測研發中心」團隊，以透地雷達進行檢測，已初步排除為污水地下水管道施工造成，後續將根據檢測結果判定路基狀況，並追究責任。
許耿蒼說，初步研判坑洞僅侷限昨日文心南路1239號前坑洞周圍；雖已連夜完成修補，今天仍進行第二階段檢測，了解修補紮實度，之後將再進行第三階段檢測，範圍自中投公路至福田二街全線，進行科技路檢。
陳大田說，昨天下午透過地下機械檢視，污水下水道開挖系統裡頭單位結構正常，灌漿部分均有落實，初步排除為污水地下水管道施工造成，並進行暫時性回填。
建設局說，昨晚已完成回填作業，下午完成路面修復後開放通行。
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