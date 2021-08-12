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有意參選台中市長 民進黨何欣純、蔡其昌勤跑地方

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
民進黨下屆台中市長可能參選人立委蔡其昌（左二）偕立委陳柏惟（右）共同為龍井區的龍峰國小及大肚區的瑞峰國小爭取3000萬經費，進行學校跑道和圖書館等設環和環境的改善。圖／陳世凱提供
民進黨下屆台中市長可能參選人立委蔡其昌（左二）偕立委陳柏惟（右）共同為龍井區的龍峰國小及大肚區的瑞峰國小爭取3000萬經費，進行學校跑道和圖書館等設環和環境的改善。圖／陳世凱提供

民進黨兩位下屆台中市長可能參選人立委何欣純蔡其昌，今紛趁著疫情稍緩勘查地方建設，何欣純要求市府應讓積善橋到中投公路間興建的2座景觀橋盡快完工啟用；蔡其昌則偕立委陳柏惟共同為龍井區的龍峰國小及大肚區的瑞峰國小爭取3000萬經費，進行學校跑道和圖書館等設環和環境的改善。

何欣純上午邀水利局官員和市議員李天生、林德宇、永隆里長林士元、樹王里長陳俞樺等人實地會勘旱溪整治情形，並質疑「雲橋」和「彩橋」已完工為何卻未啟用，官員表示，先前因疫情缺工缺料，且部份設施有待改善，致完工進度略有延宕，但預計最遲9月底，2橋就可啟用。

何欣純表示，她除了曾推動康橋計畫，為了串連大里、南區兩岸，也進一步爭取1.7億元，在積善橋到中投公路間興建這2座景觀橋。未來附近還規劃眺望平台、景觀生態池、綠林廊道、夜間照明等，可以讓大里區及南區無縫接合。

市議員李天生及林德宇說，雲橋和彩橋驗收啟用後，將可以成為當地重要地標，並結合生態保育和水利園區的景觀改造，景觀更加豐富。

龍井區龍峰國小及大肚區瑞峰國小的跑道和圖書館設施亟需改善，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟今邀教育部相關官員、市府教育局專門委員郭明洲以及市議員陳世凱、張家銨等人前往會勘，總計爭取經費3000萬，進行環境改善。

蔡其昌說，龍峰、瑞峰國小長期以來學校操場、圖書館等設備都過於老舊，為了讓師生及社區鄉親有更好的設備以及學習環境，陳柏惟和他一起向中央各部會協調，以及市議員們在地方也協助爭取，才共同爭取到預算把問題解決。

教育部國民及學前教育署國中小組副組長蕭奕志表示，兩所小學將改善計畫送件後，教育部會盡速進行審查作業，符合規定的部分將全力來支持，讓二所小學校園環境都能得到改善。

民進黨下屆台中市長可能參選人立委何欣純（左二）上午勘查旱溪整治現況，要求市府應讓積善橋到中投公路間興建的2座景觀橋盡快完工啟用。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市長可能參選人立委何欣純（左二）上午勘查旱溪整治現況，要求市府應讓積善橋到中投公路間興建的2座景觀橋盡快完工啟用。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市長可能參選人立委何欣純（左二）上午勘查旱溪整治現況，要求市府應讓積善橋到中投公路間興建的2座景觀橋盡快完工啟用。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市長可能參選人立委何欣純（左二）上午勘查旱溪整治現況，要求市府應讓積善橋到中投公路間興建的2座景觀橋盡快完工啟用。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市長可能參選人立委蔡其昌（後立）偕立委陳柏惟共同為龍井區的龍峰國小及大肚區的瑞峰國小爭取3000萬經費，進行學校跑道和圖書館等設環和環境的改善。圖／陳世凱提供
民進黨下屆台中市長可能參選人立委蔡其昌（後立）偕立委陳柏惟共同為龍井區的龍峰國小及大肚區的瑞峰國小爭取3000萬經費，進行學校跑道和圖書館等設環和環境的改善。圖／陳世凱提供

何欣純 蔡其昌 教育部

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