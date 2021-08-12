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影／看香灰拚15億威力彩 南投泡麵土地公現人潮

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
威力彩頭獎金今晚上看15億元，有彩迷今就到「泡麵土地公廟」石龍宮看香灰猜明牌。圖／讀者提供
威力彩頭獎金今晚上看15億元，有彩迷今就到「泡麵土地公廟」石龍宮看香灰猜明牌。圖／讀者提供

南投縣中寮鄉石龍宮以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，而因威力彩頭獎仍未開出，創下連38摃記錄，預估今晚開獎頭彩上看15億元，前往拜拜求財的民眾教疫情爆發期間明顯變多，還有人圍著香灰盤，看香灰找靈感猜明牌，畫面相當有趣。

而中寮鄉石龍宮主祀土地公，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，不少民眾會去吃泡麵打卡，「泡麵土地公廟」之稱不脛而走，今年228連假遊客爆量，3天就湧進10萬人次、吃掉約5萬碗泡麵，香火相當鼎盛，也成南投縣必訪的宗教勝地之一。

但隨本土疫情加劇，為免民眾聚在一起吃泡麵，降低群聚感染風險，石龍宮考量防疫，4月下旬就暫停供應熱水，後續也禁食泡麵，僅供民眾帶回家吃，並配合政府政策管控人流，也不開放內殿祭拜，信眾及遊客人潮也因疫情明顯減少許多。

只不過，威力彩今晚上看15億元，石龍宮今上午去拜土地公求財的民眾明顯增多，甚至圍在廟方擺放在供桌上的香灰盤，仔細端詳找靈感，盼從香灰上的圖案看出今晚可能中獎的威力彩號碼，也有人沒看出明牌感到扼腕，畫面相當有趣。

廟方表示，疫情爆發後，每日來廟人數明顯減少，通常零零散散的不到百人，假日好一點約百來人，但今天因威力彩的關係，上午就有近百人來拜拜，預計下午越到傍晚，人會陸續再變多，現場則會呼籲防疫，並控管人流。

而供桌上的香灰盤，其實擺放在那很久了，原則上，廟裡都不會去動它，隨它依土地公指示或風吹、蚊蟲等因素自由變化，也讓民眾觀看找靈感；至於何時重新供應泡麵，他們則會配合防疫政策，待縣府公告或發文通知可以就會開放泡泡麵。

威力彩頭獎金今晚上看15億元，有彩迷今就到「泡麵土地公廟」石龍宮看香灰猜明牌。圖／讀者提供
威力彩頭獎金今晚上看15億元，有彩迷今就到「泡麵土地公廟」石龍宮看香灰猜明牌。圖／讀者提供

泡麵 疫情 土地公

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