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南投議員游宏達涉貪定讞 新住民史雪燕可望遞補

中央社 / 南投縣12日電

南投縣議員游宏達涉貪遭判有期徒刑7年，褫奪公權3年，最高法院駁回全案定讞，游宏達將被解職，依得票數由同選區史雪燕遞補，她可望是南投首名新住民縣議員，待中選會公告。

南投縣議員游宏達涉違反貪污治罪條例，遭判處有期徒刑7年，褫奪公權3年，最高法院判決「上訴駁回」確定，游宏達確定應執行有期徒刑7年，褫奪公權3年。游宏達今天仍持續跑選民服務，對於上訴駁回，游宏達僅表示，不清楚這件事，他還沒收到判決書。

游宏達2018年參選南投縣第一選區縣議員失利，後來縣議員莊文斌因胞兄涉幫忙賄選被判當選無效定讞，由當時已「卡官司」的游宏達遞補，南投縣政府民政處今天表示，縣議員游宏達違反貪污治罪條例案件定讞，內政部將依地方制度法解除游宏達職權，再由中央選舉委員會依公職人員選舉罷免法，公告由史雪燕遞補。

台灣外籍配偶福利發展協會創會長史雪燕，2018年獲中國國民黨南投縣黨部提名審核委員會通過提名，代表國民黨角逐南投縣第一選區（南投市、名間鄉）縣議員席次，國民黨中央當年表示，史雪燕是全台第一個獲提名、來自中國大陸的新住民縣議員參選人。

史雪燕民國88年與丈夫結婚，89年從中國河北來台灣定居，婚後她專心照顧家庭，之後開始在社團服務新住民配偶，進入國民黨立委許淑華團隊後，發現許多新住民配偶很弱勢，但可幫助及發聲管道卻不多，經友人與丈夫鼓勵，才想說「擴大服務看看」投入參選。

史雪燕今天接受中央社記者訪問表示，有朋友關心告知這件事，這次機會彷彿上天送她的禮物，如果真的順利遞補縣議員，身為民意代表，未來將不只服務新住民配偶，所有鄉親、地方各大小事都是照顧對象，責任更重，她會更加努力，報答鄉親支持。

南投縣政府工務處前約僱人員黃海郕負責經辦河川疏濬作業及土石標售，竟與游宏達等人勾結，以透露底價等方式協助砂石、營造業者得標，游宏達被控收賄新台幣983多萬元，南投地方法院一審判刑7年，褫奪公權3年，台中高分院駁回上訴，最高法院再駁回上訴，全案定讞，通知檢方對游宏達啟動防逃機制。

新住民 國民黨

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