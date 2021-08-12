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布局2022年大選？彰化縣府教育、水資處長公布調動

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今年接連公布一級主管人事異動，政壇認為縣長王惠美為明年大選布局。報系資料照
彰化縣府今年接連公布一級主管人事異動，政壇認為縣長王惠美為明年大選布局。報系資料照

彰化縣府今年接連公布一級主管人事異動，現任副縣長林田富與勞工處長柯呈枋都是「回鍋」加入縣長王惠美團隊，今再發布兩名一級主管異動，水利資源處長由參議馬英傑接任，原水利資源處長陳詔慶調任參議，教育處長陳逸玲調任參議，其職缺由副處長張淑珠代理。

王惠美今年以來的人事異動受到矚目，縣府今年公布接任人選都有相當經驗，外界認為是為2022年大選爭取連任布局，林田富與柯呈枋都是前縣長卓伯源大將，新任水利資源處長馬英傑為中興大學土木工程學系碩士畢業，曾任工務處科長、副處長、城市暨觀光發展處長、參議等職，長時間在相關領域磨練，顯見王惠美期待主管一上任能無縫接軌，對業務快速上手。

政壇人士認為，教育處業務龐雜，水資處則牽涉到近來水情、水患等民生問題，以及多項重大工程等，處長一職在管理及專業上須要有相關經歷與資格，王惠美在就任縣長之初調動少數一級主管，但就施政表現及成果等陸續調整團隊，明年大選來臨，更可見人才布局的積極。

王惠美 柯呈枋

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