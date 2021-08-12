影／台中天坑吞車 學者：透地雷達發現附近還有零星坑洞

台中市大里區文心南路昨天出現大型坑洞，導致民眾反應不及駕車經過後陷入坑洞動彈不得。建設局昨晚全力搶修，完成道路回填，今天委請學術團隊進行透地雷達及IRI路面檢測作業，全面檢測該段道路狀況確保路基穩固。

朝陽科技大學非破壞檢測研發中心團隊許耿蒼博士受訪時表示，昨天接獲建設局通知後，團隊即趕往現場使用透地雷達做地下緊急檢測，主要目的是想了解孔洞的範圍有多大以及了解它產生的成因。今天上午做第二階段的檢測，透過儀器看看有沒有其它有疑慮的地方，以及修補後的地面是否完善。第三階段會做路面健檢。這一次檢測使用的儀器是透地雷達，以雷達脈衝波探測地表以下狀況，然後在電腦軟體上呈現一個二維的剖面影像圖，用來觀測地下狀況。昨天初步檢測過後，地下坑洞的範圍侷限於事故發生地，附近可能還有相對零星的孔洞。至於零星孔洞是否會再造成塌陷，許耿蒼話帶保留表示，這部份很難預測。