防疫糧野菜、南瓜饅頭很療癒 另類普度貢品

彰化縣社頭鄉清水岩生態文化創意產業協會結合食農環境教育，推出防疫糧野菜饅頭，專案經理梁秀琴說，利用園區內無毒草生栽種的野菜做成療癒的野菜饅頭，在中元普渡前還推出防疫組合包，古法釀製的甘露泉醬油搭配綜合包饅頭也能成為普渡拜拜的另類貢品，也讓勞動部多元就業方案的工作人員充實技藝。

梁秀琴說，清水岩生態園區推動環境教育，在園區內用自己做的堆肥以無毒草生方式栽種各種野菜，他們最近推出新研發的野菜饅頭，將包括有角菜、紅綠地瓜葉、皇宮菜、鬼針草，抗氧化強的香椿、防疫聖草紫蘇、芙蓉、艾草等十種植物現採打汁成為做野菜饅頭的材料，而南瓜饅頭就是新鮮南瓜打成泥加上老麵發酵製成饅頭。

本身是料理高手的梁秀琴帶著多元就業方案工作人員一起做野菜養生饅頭，用老麵發酵風味佳不脹氣，口感Q彈有嚼勁，真材實料完全無化學添加，她還非常重視饅頭賣相，饅頭做成雙色花紋看起來更是療癒，梁秀琴說，野菜饅頭因是天然植物色素，蒸煮過後顏色會稍淡。

饅頭綜合防疫包野菜饅頭搭配南瓜、芝麻、鮮奶等綜合口味，1包9個130元，還有爆漿起司饅頭1包10個200元，中元普渡還推出防疫組合包套組，包括用上等黑豆及台灣三大名泉之一的清水岩甘露泉循三代古法手工釀製的好運醬淋甘露泉醬油」1組二瓶及養生饅頭綜合包2包原價600元，8月15日前訂購只要特惠價500元，可洽詢（04）8725086。