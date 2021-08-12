柔道男神今返台中后里住家 楊勇緯：想好好陪伴家人

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運柔道男子組60公斤級幫中華隊摘下銀牌，返台結束14天居家檢疫後，今天上午回到台中市后里區住家，楊父、楊母前來迎接，眾人先在住家巷口外的福德祠參拜後，再一起徒步返家。楊勇緯表示，「太久沒回家了，心情有些激動，現在想好好陪伴家人。」

楊勇緯返台結束14天居家檢疫後，今天上午11時許返回台中后里住家，他一下車就先到家中巷口外的福德祠參拜，楊勇緯的父母、阿嬤、姑姑及弟弟都到場迎接，廟公也在巷口放鞭炮慶祝，場面熱鬧。楊勇緯參拜後與家人一起徒步返家，沿途受到鄰居熱烈歡迎，並要求合照。

楊勇緯表示，謝謝大家百忙之中來歡迎他回家，謝謝大家的支持，現在希望能夠好好的跟家人享受短暫的休息時光，好好陪伴家人，畢竟太久沒回到家了，心情有些激動，謝謝大家的關注跟支持。