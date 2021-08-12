預防群聚 南投市納骨堂中元普度法會不開放

南投市公所中元節都會在中興納骨堂及永豐納骨堂舉辦中元節普度法會，讓家屬祭祀先人，今年因為新冠肺炎疫情關係，為了避免集會群聚，由市公所統一辦理不對外開放，供品捐贈給低收入戶並贊助中興高中棒球隊、南投高中拔河隊。

南投市長宋懷琳今天上午在永豐納骨堂參加中元普度法會，帶領市公所主管祭祀，希望祈求疫情盡快結束，讓大家回歸原本的生活。

南投市殯葬管理所長林宗良表示，中央流行疫情指揮中心規定集會人數室內50人、室外100人，為了配合防疫，今年中元普度不對外開放，但開放個人祭祀祖先，須做好實聯制防疫措施，保持安全距離，配戴口罩。