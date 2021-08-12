貓羅溪更乾淨了 南投水資源處理中心10月起家戶接管

南投市水資源回收中心已經完工，目前正在試營運，約有7000戶接管，未來南投市大部分民生汙水可透過公共汙水下水道排入水資源中心，處理成乾淨水後流入貓羅溪，至於汙水處理費暫時參考各縣市計價標準，一般用戶每度5元，事業用戶10元，將從10月起發包接管。

南投縣工務處表示，水資源回收中心佔地2.27公頃，完工後每日可處理7000立方公尺生活汙水，民生汙水經抽水站、生物處理單元、二沉池、消毒系統、過濾回收、汙泥濃縮及脫水處理後，放流水水質便能達到公共下水道放流水標準，再經平和大排排放至貓羅溪，改善南投市都市計畫區內環境衛生。

工務處長陳錫梧說，家戶汙水將在10月接管，水資源中心目前抽取貓羅溪溪水試營運，測試各項汙水處理流程，最近南投地區連日豪雨，水資源中心鄰近貓羅溪地勢較低窪，也通過豪大雨考驗。

他說，水資源回收中心對改善南投市生活環境幫助相當大，也感謝營建署和中區分處協助南投縣汙水下水道建設，縣府持續加速用戶接管，等中心正式營運後，可有效改善南投市汙水處理和貓羅溪水質。