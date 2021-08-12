綠川興大段礫間處理完工 結合大康橋計畫打造親水廊道

旱溪排水貫穿台中市東、南、大里及烏日區，是鄰近都會區排水的總匯，屬台中地區重要區域排水之一。台中市政府近年來爭取前瞻計畫補助，推動大康橋計畫延伸至下游水利園區，今年6月積善橋至中投公路橋之間兩座現地處理設施完工，拼湊出大里區北端寬廣的景觀藍帶。

台中市水利局長范世億表示，旱溪排水康橋河段歷任多位民代及第三河川局多名局長努力，在他擔任第三河川局局長時完工啟用，當時排除反對聲音同意輕艇選手在此練習，目前不僅是全國知名的水環境營造示範點，也是輕艇運動的訓練基地，今年國家首位參賽奧運輕艇選手張筑涵即曾在此練習。

水利局為了加強改善水質條件，並再拓展水環境空間，在旱溪排水積善橋至中投公路橋之間善用河川腹地，地下興建礫間淨化處理設施，地表則形塑民眾休憩環境，以汙水截流淨化處理手法大幅度提升水質，同時也多營造近6公頃的休閒綠地，一舉數得。

水利局指出，旱溪排水國光橋至中投公路河段共爭取4件前瞻水環境工程進行整治，經費共5.6億元，水質淨化工程就佔有3件，預計完工後每日可淨化污水達2萬7000噸，將河川原本嚴重污染等級的水質改善為中度甚至輕度污染，讓市民可以更容易近水、親水。此外，也新建跨越旱溪排水，並聯結南區及大里區的兩座橋梁（雲、彩橋），再加強整體景觀綠美化、步道及夜間照明亮度，提供民眾於兩岸運動休憩使用，希望將水利園區打造成水與綠的城市後花園。