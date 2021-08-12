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豐原轉運中心年底完工 議員盼加強招商幫山城「轉運」
豐原轉運中心暨立體停車場今年底將完工，台中市議員陳清龍、王朝坤都很關心進度，希望能真正讓豐原「轉運」，招商也要達到一定經濟效能，才能帶動經濟效益。台中市交通局長葉昭甫說，豐原轉運中心招商已在進行招商相關前置作業，會召開公聽會廣納地方意見，並辦理招商說明會鼓勵廠商參與，為豐原創造新亮點。
台中市議員陳清龍說，「豐原轉運中心暨立體停車場」是水岸花都葫蘆墩圳掀蓋的停車配套，規畫地下2層是機車停車場，地上5層是轉運中心、商場、汽車停車場，可提供汽車301席、機車849席的停車空間，增加市民與遊客轉乘的便利性，將成為山城地區重要的交通樞紐。
陳清龍說，隨著立體停車場完工，希望交通局督促鐵路局，加速完成鐡路高架橋下的停車場，以加速葫蘆墩圳掀蓋二期的推動，為豐原市區帶來新的風貌，帶動人潮，擴大招商效益。議員王朝坤也希望，交通局要重視招商，盼轉運站也帶來經濟翻轉。
豐原轉運中心規畫在台鐵豐原站後方，功能定位是城際轉運站，面積約1公頃，斥資7億3300萬元，有2億元是中央前瞻補助，預計興建地下2層、地上5層多目標建築，有廊道連接至豐原火車站。
交通局長葉昭甫說，豐原轉運站兼具轉運、商場及停車場等複合式功能，是山線地區的交通門戶，地方相當期待，在地的民代都很關心這項建設，特別是招商部分，交通局會辦招商說明會，說明轉運特色，注入商業功能。
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