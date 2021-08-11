台中豐原轉運中心將完工 交通局：進度超前已達70%

台中豐原近年大型建設「豐原轉運中心」備受地方關注，目前工程進度達70%，外牆鷹架都已卸下。台中市議員張瀞分要求交通局如期如質完成，不要只是停車場丶轉運站，更要帶進商機，別讓鄉親失望。

2011年台中縣市合併後，豐原地區逐漸邊緣化，台中豐原轉運中心的興建進度及未來規劃讓地方人關心。

市議員張瀞分說，豐原轉運中心完工後不能只是解決交通及停車問題，還要妥善規劃商業空間，帶動當地商機，讓轉運中心成為山城新亮點。

張瀞分說，台中鐵路高架化工程2016年就完工通車，但前市府把豐原轉運中心改為19層樓高的轉運中心BOT案，投資門檻高達29億，最後無疾而終。市長盧秀燕上任後，改採自建方向推動，提出地上5層樓、地下2層樓的多目標立體停車場，讓這項工程發包動工。

張瀞分表示，豐原轉運中心定位為大型轉運場站，服務潭子、大雅、神岡、后里、東勢、石岡、新社及和平等區，兼具轉運、商場及停車場功能，這是山線地區交通門戶，必須和台鐵豐原火車站整合，且未來豐原轉運中心必然將成為山城新地標，如果只是解決停車問題實在太可惜，交通局應該提前規劃讓這個轉運中心有效帶動當地的商業機能。

交通局長葉昭甫說，目前工程進度超前、達70%，外牆鷹架都已卸下。

轉運站一樓是客運轉運樓層，裡面將規畫候車區及部分商業區，二樓則是全樓層商業空間，地上三樓至五樓是汽車停車場，地下樓層則是機車停車場。

未來轉運中心完工後可提供汽車301席、機車849席停車位，對於民眾到豐原市區或豐原火車站的轉乘、消費、用餐等交通都會更方便，至於周邊進出動線的改善，交通局也都和區公所密切配合，交通局已經在進行招商前期準備，期待年底工程完成後可以盡速招商。