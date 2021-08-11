中市梧棲下水道工程未清汙泥及就蓋版 水利局要求廠商清除

台中市梧棲區正進行大智路雨水下水道改善工程施工，有民眾發現港埠路至四維路段清理數千噸汙泥及水泥塊才加蓋，但中興路至台中港酒店路段竟然沒有將汙泥及水泥塊清除就覆蓋頂版，質疑這種施作方法將會造成阻塞，頂寮里長鐘金水接獲民眾投訴認為太不可思意，要求市府重視改善；中市府水利局表示，將要求廠商確實清除。

水利局表示，梧棲大智路二段雨水下水道箱涵頂板修復工程，目前已從港埠路施工至四維西路，箱涵頂板施工工法為切除既有破損之箱涵頂板後置換新的預鑄箱涵頂板板塊，施工過程中有部分既有箱涵頂板底部鏽蝕之鋼筋及混凝土塊掉落於箱涵底部，已要求廠商確實執行清除；箱涵內淤積土方，水利局已針對此工程雨水下水道影響通洪斷面部分辦理清淤2500立方公尺，後續將視工程下水道淤塞部分再行辦理清淤作業。

頂寮里長鐘金水表示，大智路雨水下水道已超過30年，他很感謝市府在財政拮据下，去年9月投入一億507元經費辦理梧棲區大智路雨水下水道改善工程，施工範圍自港埠路至文化路，因工程規模較大，工期達一年之久，影響在地交通及民眾生活，水利局施工，保留部分車道供通行使用，並分段施作，以降低對交通之衝擊。

鐘金水說，有民眾發現港埠路至四維路段清理數千噸汙泥及水泥塊才加蓋，但中興路至台中港酒店路段汙泥及水泥塊約60公分厚，竟然沒有清除就覆蓋頂版，質疑這種施作方法將會造成阻塞，遇到颱風豪雨肯室淹大水，他接獲民眾投訴向施工單位反應，施工單位表示因上半段清理費一、二百萬元領不到，下半段才沒清。

鐘金水表示，他發現原箱涵有鋼筋外露混凝土剝落情形也沒修復就覆蓋，對路面無法堅固，引發民眾關心，因大智路兩旁大型飯店、餐廳及銀行林立，施工期間噪音、塵土飛揚等對當地也帶來各種衝擊，影響交通及民眾生活，鄰近商家生意也受影響。