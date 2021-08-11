中元追思林業前輩 南投林管處每年秋祭人倫榮民塔

南投縣信義鄉有一條人倫林道，是早期政府為直營伐木所需而修建，也是透過美援經費進行修築的林道之一，昔日因闢修道路過程艱難危險，致有榮民弟兄不幸在工作期間先後殉職，南投林管處每年都為感念因公殉職前輩，在人倫榮民塔舉辦中元節秋祭，一同追思林業前輩的奉獻。

南投林管處指出，1956年間，曾先後接收輔導就業榮民500餘人，開闢林道運送木材，投身提升國內經濟發展，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築通往山區林道等任務，只因修路過程艱險，致不少榮民弟兄先後殉職，1961年12月28日特別於人倫林道17公里處，集資建造紀念塔一座，安置因公殉職人員骨灰罈。

處長李政賢說，林業工作經常需翻山涉水、餐風露宿，翻開這項歷史，若沒有這些前輩犠牲性命為人修橋築路、保護山野，不只日後同仁工作時容易身陷險境，一般民眾或山友到山區活動時，也無法順利行走在林道上。