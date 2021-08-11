盧碧颱風造成南投東埔民宅受損 林明溱承諾加強邊坡防護

盧碧颱風上周帶來豪雨，信義鄉神木村雨量站測到377.5毫米的雨量，東埔村多處民宅遭邊坡坍塌土石灌入，無法居住，南投縣長林明溱今前往東埔、水里勘災後表示，將盡速完成邊坡擋土牆工程，協助安置居民並重建家園。

林明溱說，盧碧颱風雨量相當大，導致南投原民鄉地區房子損壞，數戶人家無法居住，特別是東埔村帝綸飯店附近民宅旁的邊坡土石荷重增加，大量雨水掏刷導致土石鬆動，崩塌長度約35公尺、深6公尺，除下方民宅遭土石沖入，上方住戶前平台也崩落；目前僅能暫住親戚家或安置在附近飯店。

經現場會勘，南投縣府計畫施作長50公尺、高7公尺的擋土牆，並設置長200公尺的排水箱涵取代既有涵管，截流上方雨水，路面部分也將進行長300公尺、寬3公尺的修復工程，總經費約1000萬元，同時尋求慈善單位幫忙，協助居民補強或改建老舊的民宅，給他們更安全的居住環境。