娃娃機開放中央指引不明 彰化暫定有條件開放

娃娃機店從今年本土疫情升溫之後禁止營業，近日疫情降級，許多業者紛紛詢問何時可開業，中央訂出的標準不明確，無所適從，彰化縣府今公布相關指引，必須限制營業時間，每小時固定清消，還得要有遠端監視設備等才能開放。

彰化縣目前有617間無人管理的娃娃機與扭蛋機店，縣長王惠美說，娃娃機業者這2、3個月無法營業，目前中央指引還不是很明確，縣府訂出暫時的措施，若中央有指引會以中央為準，即日起規定娃娃機店配合中央修正條件開放原則，須縮小出入口並實施實聯制、保持社交距離、人流管制、進出民眾全程戴口罩，且限制營業時間為早上8點到晚上10點，必須每小時固定清消，業者可以聯合聘請人員清潔。

王惠美也說，原規定在營業時間由專人管理條件現在刪除，但相關指引須待中央明確公告後實施辦理，警戒降至二級後娃娃機店若受疫情衝擊，營業收入減少或自主停業等，可申請調減娛樂稅額。

中央也宣布開放相關社區，但彰化先前有透過社區擴散的水果家族傳播鏈，今也訂出社區照顧關懷據點及長青學苑指引，包括暫停卡拉OK、歌唱班等群聚活動，無法戴口罩的課程，應暫緩辦理；相關服務人員及服務對象須完成疫苗第一劑接種且滿14日，疫苗第一劑接種未滿14天或未接種者，首次提供或接受服務前應自費提供3天抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。 彰化娃娃機業者因疫情暫停營業，可等不到中央明確開放指引。記者林敬家／攝影 彰化縣府針對娃娃機店訂出措施，必須限制營業時間，每小時要固定清消，還得要有遠端監視設備等才能開放。記者林敬家／攝影

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