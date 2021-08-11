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影／台中轎車栽天坑女駕駛受傷 盧秀燕鞠躬道歉要究責
台中市也出現天坑，66歲林姓婦人今天下午1時許開車行經大里區文心南路、東興路口，直接「栽」進路口的大坑洞內，受傷送醫治療。台中市長盧秀燕得知後，立即前往探視，並多次鞠躬向林姓婦人及家屬道歉。盧秀燕說，讓林姓婦人受到驚嚇、受傷，她深感抱歉，將查明原因、追究責任，全力賠償。
今天包括盧秀燕、市議員羅廷瑋、建設局長陳大田、衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋都到中山醫學大學附設醫院，慰問受傷的林姓女駕駛及家屬。
盧秀燕說，造成林姓女駕駛受傷、受驚，她深感抱歉，目前女駕駛生命跡象穩定，但有挫傷，因此留院觀察。市府對於人、車都將全力賠償，並會查明發生原因，若有人為失職將追究責任；另市府將針對文心南路全面路檢，檢視道路問題，避免危險再次發生。
中山醫學大學附設醫院醫療部副院長陳志毅說，林姓女駕駛目前意識清楚，腦部、骨頭、腰椎、內部器官均沒有受傷，主要是安全氣囊爆裂後，造成前胸挫傷，還有一些擦傷，目前狀況良好。
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