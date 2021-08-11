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中市過馬路像闖關 議員：25米以上道路應設小綠人讀秒

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳政顯指出，25米以上道路應該置小綠人讀秒號誌，讓用路人參考。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳政顯指出，25米以上道路應該置小綠人讀秒號誌，讓用路人參考。記者陳秋雲／攝影

台中市議員陳政顯今指出，曾經看到二中學生過馬路一半，號誌變紅燈，車水馬龍，學生呆在道路中間，他看得提心吊膽。他要求交通局，盤點25米以上的大馬路，設置小綠人號誌讀秒，行人看到秒數不足就等下個綠燈，年輕學生都被阻在路中，老人家豈不更危險，他強調不要讓台中市民過馬路好像賽跑闖關，為人民用路安全把關。交通局長葉昭甫說，會檢視道狀況，加強改善。

陳政顯說，台中高齡市民向他反映，過馬路好像賽跑，他也親眼所見路人因要快速過馬路，不慎跌倒。尤其台中市有不少25米的道路，應設置行人通過秒數顯示裝置，並放大秒數字級，提醒路人斟酌通行時間是否足夠通過，若遇超過50米的道路，因考量整體交通通暢無法有太長的通行時間，建議評估設路中暫停區，讓過路人不要冒險。

陳政顯表示，行車違規陷阱多，不少駕駛人收過「左轉專用道不能直行」的裁罰單，還有員警就等在路邊攔車開罰。他說，台中是觀光城，不少外來遊客，許多不熟路況的駕駛人行駛在直行車道，直到路口竟出現左轉標示，直行通過後已違規，接到裁罰單滿頭霧水，甚至不知道已違反交通處罰條例的規定。

陳政顯說，這些狀況都是道路標誌標線指示未提醒用路人，造成違規。他無法認同這種「搶錢」式的罰單，呼籲交通局全面檢視全市交通標誌標線，評估增設可直行與左轉並用的指示標線，調整符合實際需求的交通指示，真正讓台中市的道路好走好安全。

台中市有不少大馬路，議員形容過馬路像闖關，險象環生。圖／陳政顯提供
台中市有不少大馬路，議員形容過馬路像闖關，險象環生。圖／陳政顯提供

台中市 罰單

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