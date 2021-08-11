兒少家園獲捐防疫物資 驚喜加碼孩子好開心

永義防癌基金會和合庫資產管理公司今天捐贈一批口罩、酒精、護目鏡給玄愛兒少關懷家園，還加碼帶來多輛腳踏車及「鬼滅之刃」文具組，驚喜禮物讓安置兒少好開心。

永義防癌健康照護基金會和合作金庫資產管理公司原擬舉辦大型活動，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情決定取消，不過關懷社會的愛心延續，將經費購買防疫物資，透過民進黨立委羅美玲牽線，今天捐給南投縣永山宮附設私立玄愛兒少關懷家園。

羅美玲表示，來自高雄的永義基金會今年原規劃與合庫資產在南投縣辦理社區健康營造，經費轉為採購防疫物資，全數捐給南投並分送社區關懷據點。

永義基金會董事長黃德龍說，得知玄愛家園安置的兒少缺自行車，外出不便，乾脆自己花錢購買，不用透過募捐，希望孩子們開心。黃德龍也自掏腰包加碼帶來熱門漫畫「鬼滅之刃」文具組，讓家園內受助孩童喜出望外。

合庫資產管理公司董事長蔡見興說，合庫金控落實企業社會責任，經與羅美玲聯繫，促成這件美事，若社會還有其他需協助之處，合庫資產願意全力配合。

「能不能幫忙收養？」多年前一名未成年母親請託不成的遺憾，讓永山宮董事長何鳳慈決定成立兒少家園，安置6歲到18歲受家暴、性侵害等弱勢兒少。何鳳慈表示，經營兒少家園非常不易，目標招募500名顧問年贊助新台幣1萬元，目前僅達約200人，資金入不敷出，希望各界支持。