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中市新建沙鹿南勢溪橋梁通車 新橋昨通過大雨檢驗

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市新建沙鹿區南勢溪橋梁已通車，市長盧秀燕今天到場視察。記者游振昇／攝影
台中市新建沙鹿區南勢溪橋梁已通車，市長盧秀燕今天到場視察。記者游振昇／攝影

台中市沙鹿區斗潭路橫越南勢溪的溪中便道，是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑，此路段水位常只比路面低0.5公尺，每逢豪大雨，水位易淹過路面，影響通行安全，台中市政府建設局新建斗潭路南勢溪橋，打造高3公尺、寬6.5公尺橋梁，日前完工通車。台中長盧秀燕今天視察指出，昨天下午突現國家級警報狂風暴雨，新建橋梁順利通過檢驗，保障地方居民通行安全。

今天通車視察典禮上，何先生代表21位地主到場致意，盧秀燕獻上花束說，新橋就像功德橋，她感謝地主們的無償奉獻，提供土地讓市府在此建造橋梁，造福當地鄉親，也感謝地方議員支持通過預算。

盧秀燕表示，很高興斗潭路南勢溪橋重建完工通車，原本的過水便道路面過低，只比河面高0.5公尺，每逢豪大雨或颱風，河水必淹過路面，無法通行，勉強通行就會發生危險，去年一位林姓高中生在下雨天為趕著上課，過河時連車帶人被湍急河水沖走，所幸最後脫困。

她說多年來地方殷殷期盼改善，她上任後立即編列約1300萬元預算，在原本的過水便道上方蓋一條橋，提升居民通行安全，改善原過水便道安全問題。

中市建設局長陳大田表示，斗潭路南勢溪橋位於沙鹿區斗抵里與龍井區山腳里交界處，是兩里往來的重要捷徑，因路面僅比河床高約0.5公尺，每逢豪大雨水位淹過路面民眾須費時繞路，更發生高中生連人帶車不小心落水的意外，市長聽聞後非常擔憂並積極推動新建計畫，盼解決當地居民的隱憂。

陳大田說，建設局瞭解地方需求後，除積極籌措經費辦理新建橋梁工程，並順利取得地主們的土地使用同意書，感謝地主們善心無償提供土地，奉獻地方公益；此外，建設局聽取地方建議，保留橋下既有過水路面，但為加強居民安全，建設局為路面加設安全阻絕、警示與監視器系統設施，讓便道更安全，行人回家路上更放心。

建設局說明，「沙鹿區斗潭路南勢溪橋梁工程」長約80公尺（含引道）、寬6.5公尺，工程金額為1290萬元，於去年5月25日開工、今年5月底竣工。

今天通車視察典禮，市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、沙鹿區長廖財崇、龍井區長戴燕如都到場，議長張清照、市議員王立任、林孟令、陳世凱也派代表到場致意。

台中市新建沙鹿區南勢溪橋梁已通車，市長盧秀燕今天到場視察。記者游振昇／攝影
台中市新建沙鹿區南勢溪橋梁已通車，市長盧秀燕今天到場視察。記者游振昇／攝影

盧秀燕 台中市 監視器

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