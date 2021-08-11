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議員批中市地政局長官網宣傳粉專 科長公務員按讚留言
台中市議員王立任、張玉嬿今在議會質詢，質疑地政局長吳存金濫用市府官網置入行銷個人臉書，且臉書內不少留言來自局處同仁，議員批營造個人英雄主義，要求市政府檢討市政網路資源的運用「不要公器私用」吳存金表示，內政部要求加強宣傳，她希望內容活潑化。
王立任指出，地政局長吳存金經營個人臉書粉絲專頁「金好姨」竟利用市府官網來置入行銷，從地政局官網、地政局官方臉書、甚至連查詢地政資訊的「158空間資訊網」都可以看到地政局長個人臉書粉專連結。
兩位議員表示，全台中市29個局處，其他局處長都沒有這樣做，明顯公器私用，濫用納稅人的錢來宣傳自己，要求市府立即檢討。
王立任說，臉書粉專內的貼文幾乎都是活動照片或賀節文，並無任何有關地政業務資訊，尤其貼文留言多是副局長、多位科長、地政事務所主任、基層公務人員所留，他懷疑這是搞個人崇拜、職場小圈圈，營造馬屁文化，對市府團隊及基層公務員是一大傷害。
王立任、張玉嬿要求副市長立刻檢討透過個人粉專宣傳業務的政策，以避免公器私用及濫用納稅人的血汗錢。
地政局長吳存金表示，她並未公器私用，只是希望加強宣傳相關業務，且相關內容比較活潑。如果讓議員覺得不妥，會改善。
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