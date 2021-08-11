快訊

新北永和某社區同棟5確診 110戶231人全居家隔離

打完疫苗死亡疑年輕化！AZ僅26歲、莫德納36歲皆屬9類

台中路面突塌陷轎車卡洞內 駕駛受傷送醫

中央社 / 台中11日電

台中市林姓女子今天駕駛自小客車，行經大里區文心南路，路面突然塌陷約1公尺深，車輛整個卡在洞內，造成林女多處受傷送醫，台中市府養工處已到場填補坑洞及後續處理。

台中市警察局霧峰分局表示，今天下午1時35分獲報指，大里區文心南路1246號前近東興路，由大里區往台中南區方向發生自小客車陷入路面坑洞案，警方獲報到場處理。

警方指出，66歲林姓女子駕駛自小客車，行經案發現場時，路面塌陷約1公尺，車輛整個卡在洞內，林女胸口、左手臂受傷，經送中山醫學大學附設醫院救治後，後無生命危險。

台中市政府養護工程處獲報後，已派員到場填補坑洞，由警方進行交通管制。

台中市大里區立德里長江和樹表示，案發地點文心南路周邊，近日正進行地下污水道工程，疑因近日大雨造成路基掏空，後續由台中市府養工處處理。

台中市 警察 污水

延伸閱讀

桃園男駕車持毒逃逸 開門跳車後一路狂奔仍被逮

老舊堤防不敵大雨塌陷 中市府搶修梧棲大排

塌陷現大裂縫 台中梧棲大排東岸防汛道路二端封鎖

台中下午瞬間暴雨 太原火車站前積水、大里區有路樹倒

相關新聞

台中也有「天坑」1車倒頭栽 議員要求有巿府究責

台中市大里區文心南路接近南區路段今驚傳出現「天坑」有小客車行經直接墜入坑中，女駕駛無大礙，市議員林德宇、何敏誠今在議會質...

中市新建沙鹿南勢溪橋梁通車 新橋昨通過大雨檢驗

台中市沙鹿區斗潭路橫越南勢溪的溪中便道，是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑，此路段水位常只比路面低0.5公尺，每逢豪大...

中市過馬路像闖關 議員：25米以上道路應設小綠人讀秒

台中市議員陳政顯今指出，曾經看到二中學生過馬路一半，號誌變紅燈，車水馬龍，學生呆在道路中間，他看得提心吊膽。他要求交通局...

綠議員讚林佳龍促米其林納台中評鑑 批盧市府蹭好蹭滿

米其林必比登今早公布，民進黨議員聯合質詢，批市府平日沒宣傳，公布前才上演美食秀「蹭好蹭滿」但審視市府對米其林的推廣經費是...

議員批中市地政局長官網宣傳粉專 科長公務員按讚留言

台中市議員王立任、張玉嬿今在議會質詢，質疑地政局長吳存金濫用市府官網置入行銷個人臉書，且臉書內不少留言來自局處同仁，議員...

中捷延大坑蓋多高？ 交局：穿越74線下方軍功松竹設站

台中捷運綠線延長至大坑，須穿越74號道路，穿越公墓，國民黨議員黃健豪今質詢問「延伸延捷要蓋多高？」「是否穿越納骨塔？」提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。