台中路面突塌陷轎車卡洞內 駕駛受傷送醫

台中市林姓女子今天駕駛自小客車，行經大里區文心南路，路面突然塌陷約1公尺深，車輛整個卡在洞內，造成林女多處受傷送醫，台中市府養工處已到場填補坑洞及後續處理。

台中市警察局霧峰分局表示，今天下午1時35分獲報指，大里區文心南路1246號前近東興路，由大里區往台中南區方向發生自小客車陷入路面坑洞案，警方獲報到場處理。

警方指出，66歲林姓女子駕駛自小客車，行經案發現場時，路面塌陷約1公尺，車輛整個卡在洞內，林女胸口、左手臂受傷，經送中山醫學大學附設醫院救治後，後無生命危險。

台中市政府養護工程處獲報後，已派員到場填補坑洞，由警方進行交通管制。

台中市大里區立德里長江和樹表示，案發地點文心南路周邊，近日正進行地下污水道工程，疑因近日大雨造成路基掏空，後續由台中市府養工處處理。