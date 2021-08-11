中捷延大坑蓋多高？ 交局：穿越74線下方軍功松竹設站

台中捷運綠線延長至大坑，須穿越74號道路，穿越公墓，國民黨議員黃健豪今質詢問「延伸延捷要蓋多高？」「是否穿越納骨塔？」提醒交通局要特別注意當地的地理及民俗觀感，避免爭議。交通局長葉昭甫表示，高架沿松竹路向東佈設，有機會「從台74線下方穿越」在軍功、松竹設一站，經補庫抵終點；路線北側公墓區正辦理遷葬作業。

交通部已通過捷運綠線延伸線可行性研究，黃健豪說，中捷延伸到大坑約2.5公里，除人口成長的交通需求之外，同時也兼具觀光需求。黃健豪提醒，這段工程要特別注意當地公墓等民俗問題，避免陡增阻力。

黃健豪說，延伸大坑線預計沿著松竹路往東延伸，但松竹路過了旱溪以後，部分路段是以大排加蓋的形式闢建，工程上可能要往松竹路兩側興建，目前松竹路南側皆為住家大樓，松竹路北側可能成為捷運施作落墩的唯一選擇，另外經過74快速道路，在工程上也必須克服高度的問題。

黃健豪表示，除了接下來道路陡升，且沿途還會經過28號公墓，但此處在地方的推動及民政局規畫下，預計闢建為納骨塔及公園，一旦納骨塔坐落於此，捷運延伸線是否要再穿越納骨塔區，這點交通局應與民政局盡快做好橫向溝通，避免後續爭議延宕重大民政及交通建設。

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線延伸線可行性研究已通過，市府7月14日依中央審查意見提送修正報告，經補庫附近抵達終點站，路線長2.49公里、設置2站。

延伸線將以高架方式沿松竹路向東佈設，穿越台74線下方後，路線北側的公墓區辦理遷葬作業，未來改建完成後可搭配大坑登山步道，結合捷運成為新的觀光遊憩景點，帶動周邊休閒產業發展。