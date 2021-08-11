惠來產業園區環評現勘 環團陳抗與警爆推擠

位在彰化花壇鄉的台灣民俗村土地規劃開發成為惠來產業園區，彰縣府人員會同業者今天前往現場進行現勘，環團人士打扮成灰面鵟鷹要闖入現場，和維護秩序的大批員警發生推擠。

位在彰化花壇鄉的台灣民俗村曾是著名的觀光景點，惠來產創股份有限公司收購台灣民俗村土地後，推動「惠來產業園區」開發案，送彰化縣政府進行審查，縣府審查小組人員今天前往現場進行環評現勘。

彰化縣環境保護聯盟等環保團體為表達反對產業園區的立場，派人打扮成灰面鵟鷹向環境影響評估審查委員陳情，也提出進入現場參與環評審查的訴求，不過環評委員直接搭遊覽車進入園區，環團人士要進入時卻被擋下。

大批員警排成人牆，阻止環團人士進入，兩邊一度發生推擠衝突，在環團要求下，彰化縣環保局長江培根出面接下環團的陳情書，才化解衝突。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英接受媒體聯訪時說，在地居民最了解在地環境，更關心未來的環境問題，怎麼可以說這是私人土地，業者不同意讓人進去現勘，就不能進去現勘表達意見，要求環保局重辦現勘，落實資訊公開，民眾參與。

針對環團人士的抗議活動，彰縣府發出新聞稿回應指出，關於民間業者推動「惠來產業園區開發案」，環保局重申依法受理各項開發行為的環境影響評估開發行為，由環評委員作最後的決定，縣府沒有立場退回或否定，一切程序公開透明，所有書件及開會內容都會在政府機關網站公開揭露。

台灣民俗村在民國82年開始營業，曾經是台灣著名的觀光遊樂區，因經營不善欠下新台幣30億元債務，債權由大佛山公司承接，今年1月中旬，大佛山公司找來大型機具拆除園區內建築物，除了3棟歷史建築外，其餘夷為平地，土地轉賣給惠來產創股份有限公司，惠來公司向縣府申請將土地申請變更產業園區，推動「惠來產業園區開發案」。