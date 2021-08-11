水傷後日照加速腐爛 青蔥產量減半拍賣價每公斤120元

連日大雨後遺症逐漸浮現，彰化縣是全國青蔥最大產地，青蔥嚴重水傷，昨天產地每公斤批發均價66元，今天翻倍，每公斤均價120元，市場零售價每台斤120元，其餘各類葉菜的價格平均漲幅一成，家庭主婦都快買不下手。

全國青蔥種植面積約4200.6公頃，彰化縣占1826.7公頃，種植面積最大，7月31日起一周大雨，下到8月8日，青蔥田不是進水就是泡水，普遍出現根腐病，採收量下降，昨天彰化縣溪湖鎮果菜市場青蔥到貨約2噸8千公斤，今天剩下1噸6千公斤，批發價從66元漲至120元，足足漲了一倍。

溪湖鎮果菜市場到貨量天天減少，今天約50噸，是平日110噸的45%，各類葉菜的價格上漲或在高檔徘徊，大宗葉菜小白菜、青江菜的均價在3天內，從每公斤26元漲至40至43元，芥藍菜42元漲至48元，空心菜和莧菜漲到最高點，各維持每公斤76元、102元。

溪湖鎮果菜公司總經理蔡健文說，上貨絕大多數賣到台北蔬果批發市場，少量上貨和中貨、大量下貨留在產地交易，溪湖鎮果菜市場到貨蔬菜有一半嚴重水傷，高含水量，今天沒賣完，明天爛光，承銷商不敢多買，買氣較弱，即使青蔥等蔬菜漲價，仍拉低整體交易價格，每公斤均價35元，不像台北蔬果批發市場的菜價直直往上衝。

蔡健文表示，6月梅雨和7月中旬的雨沒對青蔥損傷太多，蔥價尚稱平穩，但這一波大雨造成產地淹水，青蔥嚴重受損，把6月、7月沒漲的蔥價「補漲」回來，一天就翻倍，天氣轉晴日曬會加速青蔥根腐病，青蔥還有上漲空間。