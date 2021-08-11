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處理費上漲吃不消 南投加強破袋稽查減少垃圾量

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
垃圾處理費上漲讓南投縣政府吃不消，將加強破袋稽查，要求民眾落實資源回收，降低垃圾量。記者江良誠／攝影
垃圾處理費上漲讓南投縣政府吃不消，將加強破袋稽查，要求民眾落實資源回收，降低垃圾量。記者江良誠／攝影

南投縣垃圾累積量超過10萬公噸，但垃圾處理費居高不下，讓南投縣政府吃不消。南投縣環保局即日起加強社區及公寓大樓垃圾破袋稽查，若發現垃圾袋內有資源回收物或廚餘將要求分類，並對情節重大者拍照存證並口頭勸導、退運、開罰，希望縣民配合，進一步減少垃圾量。

草屯鎮垃圾轉運站去年底大火，為了清除累積垃圾，南投縣環保局4度招標都流標，直到第五度招標，處理費單價提高到每公噸7350元，幾乎是過去一半，才有垃圾焚化廠願意處理。

除了垃圾處理費用暴增，南投無垃圾焚化爐，只能委外處理，各縣市意願不高，不僅要求回運處理後的底渣，對垃圾稽查也相當嚴格。已有幾次運到外縣市焚化廠處理，但被查出垃圾中回收物，一車垃圾只要超過20支寶特瓶或玻璃瓶便拒收，要求運回南投全部分類，讓各鄉鎮清潔隊員相當頭痛

南投縣環保局說，為加強社區、公寓大廈落實垃圾分類、資源回收，達到垃圾減量目標，今年特別加強執行社區及公寓大廈垃圾破袋稽查工作，輔導各社區設置完善資源回收分類設施，並張貼明顯分類標示，提醒民眾丟垃圾時做好資源回收物分類。

環保局說，請民眾務必將垃圾確實分成一般垃圾、資源回收物及廚餘等3類，妥善處理後丟在分類桶。稽查人員破袋檢查，若發現垃圾袋內仍有資源回收物或廚餘，將要求現場分類，並違規情況重大者拍照存證退運甚至開罰，呼籲民眾配合，進一步降低南投縣垃圾量。

垃圾處理費上漲讓南投縣政府吃不消，將加強破袋稽查，要求民眾落實資源回收，降低垃圾量。記者江良誠／攝影
垃圾處理費上漲讓南投縣政府吃不消，將加強破袋稽查，要求民眾落實資源回收，降低垃圾量。記者江良誠／攝影

資源回收 廚餘 頭痛

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