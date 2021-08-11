台中成功嶺旁民宅淹水苦 顏寬恒今與民代邀集會勘解決

位於台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區近30戶民宅，從8月初因連日大雨開始就飽受淹水之苦。台中市副議長顏莉敏、議員吳瓊華、前立委顏寬恒今天共同邀集行政院農委會水土保持局台中分局、財政部國產署中區分署內政部營建署水工處中區分處、市府水利局、烏日區公所和中華民國農會等單位到場會勘，協助居民解決問題。

顏寬恒說，成功社區一帶地勢起伏大，加上排水系統老舊，瞬間降雨量大宣洩不及易造成淹水，日前他收到成功社區理事長的訊息和圖片陳情，家中已成汪洋一片，他在第一時間趕往現場，因為地勢崎嶇，大型抽水機無法進駐，所以聯絡水利局調派大小合適的抽水機，並設置擋板、沙包建置簡易蓄洪池，讓雨水不再亂竄。

水利局副局長馬名謙說，會先行就下水道進行疏通淤積、改善通水斷面，後續採分流新設水道，預計將於三個月內完成，同時協調國有財產署及中華民國農會，若改善工程需要使用到公有土地或農會土地，將會行文借用，兩單位均當場表示會全力配合。

顏寬恒表示，特別感謝地主曾先生願無償提供需用土地，但因為所需經費較為龐大，因此也拜託行政院農委會水土保持局協助調撥經費補助。