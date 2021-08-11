展現毅力獲總統教育獎 黃宜甄盼奧運舉重舞台奪牌

「未來我想跟郭婞淳一樣，在奧運舞台奪牌」，今年升上高中的黃宜甄出身新住民家庭，靠阿嬤支撐家計，黃宜甄參加全中運舉重打破紀錄，堅毅不拔的毅力讓她獲得今年總統教育獎。

教育部日前公布2021年的總統教育獎得獎名單，今年一共有56名學生獲得殊榮，包括大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，其中來自彰化社頭鄉的黃宜甄也在得獎名單內；先前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，彰化縣府直到今天才舉辦表揚儀式，表揚獲得總統教育獎的彰化學子。

今年升上高中的黃宜甄出身新住民家庭，不過黃爸爸罹患癌症，無法出外工作，平時靠阿嬤代工襪子製作與領取低收補助金維生，黃宜甄從國小時就展現對運動的興趣與天賦，先從事田徑運動，後來在教練建議下，改練舉重。

「除了有爆發力之外，宜甄也很能吃苦」，在教練謝志典的眼中，黃宜甄的爆發力適合從事舉重運動，且能吃苦耐勞，可以面對孤獨且枯燥乏味的訓練；謝志典說，舉重是一種跟自己比賽的運動，宜甄的個性開朗，又能吃苦耐勞，宜甄的姑姑在南投紫南宮賣甘蔗汁，宜甄小時候就幫忙扛甘蔗。

謝志典說，黃宜甄參加全國青年盃舉重錦標賽，在國中女生49公斤級，以抓舉72公斤、挺舉90公斤、總和162公斤，打破全國青少女紀錄，也已經被列入國家重點培訓選手。

黃宜甄則說，舉重雖然很辛苦，但是拿到獎牌很有成就感，阿嬤也告訴她，只要是她有興趣的事情，阿嬤都支持，她也自我期許希望能一步一步邁向奧運舞台，先拿到巴黎奧運的參賽門票，最終目標則是跟郭婞淳一樣在奧運奪金，幫家裡買一棟房子。