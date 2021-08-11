響應挽袖捐熱血！竹山紫南宮送錢母 上周4天達1700袋

國內自5月疫情大爆發以來，各地鬧血荒情形嚴重，配合民眾前往竹山紫南宮捐血送錢母的義舉並不停止，上周配合父親節，主委莊秋安表示，做為捐血中心重要的依託，現場不但增加1輛捐血車，考慮一早就有民眾排隊挽袖捐出熱血，台中捐血中心更緊急增調捐血車前來，僅4天就募集到1700袋的各型鮮血，稍稍化解目前血量不足的窘況。

南投紫南宮指出，國內面臨嚴重血荒，上周於8月5、6、7、9日在紫南宮水濂瀑布前，一口氣停靠3輛捐血車，連續4天為民眾服務，從早上9點30分至下午15點止，只要大家捐血250cc即送金錢母一枚，捐血500cc則送金銀錢母1對；原本預估8月捐血活動可募到3000袋血，但4天就達到1700袋。

台中捐血中心統計顯示，去年紫南宮捐血量為4萬2267袋，合計捐血量為1056萬6750cc，是全台績優團體第一名，而今年至7月31日止共募集3萬2239袋，合計捐血量為805萬9750cc，雖然仍是全省捐血量最多的捐血站，但因血庫存量嚴重不足下，各血型長時間呈現供量不足現象，平均只足夠2.8天至3.6天的血量，而AB型血更是嚴動不足。

主委莊秋安強調，國內疫情爆發以來，紫南宮人潮雖減少了九成，借發財金的香客仍是持續前來參香，特別是捐血站每日100多袋的鮮血，仍是疫情期間最重要的支持，歡迎信眾捲起袖子捐血，一起做好事，未來8月分的每個周五、六、日、一，廟方將持續送出錢母。