台灣民俗村開發環委現勘 環團被擋在外爆推擠

荒廢10多年的彰化縣花壇鄉台灣民俗村，所有權人提出「惠來產業園區開發案」今天環評委員現勘，30多名鄉親以及民意代表、環保團體今到場想要一起進到園區了解現況，但該區屬於私人場域被阻擋在外，彰化警方在場維護秩序，民眾爆發幾波推擠，在彰化環保局長江培根出面接受陳情書後才陸續離開。

抗議民眾今天在台灣民俗村門口舉白布條，高喊「守護八卦聖山，拒絕開發惠來產業園區」、「縣府誤當財團門神」，當縣府人員及環評委員到場後，追逐上前想攔車陳情，但多數環委直接進入園區，環團不能接受，怒喊「政府黑箱」。

彰化縣議員李成濟說，該開發案園區面積約50公頃，但開發單位提出的開發面積只有29.3公頃，明顯逃避環評法30公頃以上須上中央審查，因自知案子若到中央經過正常審查一定無法順利通過，要求縣府誤當財團門神，應主動否決本案。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，八卦山屬於生態敏感區，在開發案基地不遠處的三芬路口，上個月才因豪雨造成土石坍塌長達40公尺，且位在開發基地南邊的山坡地，先前才有光電業者申請做為光電廠，縣府對業者申請表達不同意立場，針對一路之隔的這處開發案應展現魄力否決。，

環保局強調，依法受理各項開發行為的環境影響評估開發行為的申請，由環評委員作成最後的審查決定，縣府沒有立場退回或否定，有關開發行為所帶來的社會、文化、經濟、生態自然環境、公共服務，民眾意見等各項影響皆會在審議程序充分討論及評析。