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中元普度代辦 台中玉闕朝仁宮：贊普品信眾暖心捐弱勢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
玉闕朝仁宮往年的中元普度法會，都有1500份普桌規模。圖／玉闕朝仁宮提供
玉闕朝仁宮往年的中元普度法會，都有1500份普桌規模。圖／玉闕朝仁宮提供

中元普度怎麼拜？台中市烏日區的玉闕朝仁宮董事長林宏昭今天說，往年中元普度有1500桌規模，今年配合防疫，改採代辦普桌，現場不開放信眾普度參拜，改由廟方統一為信眾造冊祈福，普桌贊普品事後捐弱勢或由信眾領回；廟方觀察，今年中元普度已登記代辦800桌信眾，多數考量疫情衝擊弱勢族群，選擇贊普品捐助弱勢，成為風氣。

玉闕朝仁宮總幹事林清松說，廟方每年農曆7月18日（國曆8月25日）舉辦「慶讚中元盂蘭盆會布施十方」法會，善心信眾非常踴躍參加，中元贊普桌每份收費1500元，往年都有1500份普桌規模，贊普品或由信眾取回，或提供廟方捐助給弱勢家庭或社會機構，為信眾傳遞布施的心意。

林清松指出，今年普度法會因應防疫科儀從簡，信眾的贊普金可用郵政劃撥、網路報名繳費、現金袋等方式繳交，普度法會當天現場不開放信眾參與，改由廟方工作人員戴口罩、現場配合防疫人流管制，實聯制等進行。

玉闕朝仁宮往年的中元普度法會，都有1500份普桌規模。圖／玉闕朝仁宮提供
玉闕朝仁宮往年的中元普度法會，都有1500份普桌規模。圖／玉闕朝仁宮提供

法會 疫情 口罩

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