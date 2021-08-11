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產銷履歷＋五寶 台中大安農會中秋佳節前推出禮盒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區農會中秋佳節前推出產銷履歷＋五寶禮盒。記者游振昇／攝影
台中市大安區農會中秋佳節前推出產銷履歷＋五寶禮盒。記者游振昇／攝影

台中市農業局輔導大安區農會中秋佳節前推出「產銷履歷＋五寶　安全安心哞煩惱　牛樂團圓」中秋專案優惠，有早鳥優惠、熱銷推薦、烤肉系列、農會聯盟、滷珍饌、產銷履歷、大安禮、送禮專區、大安酒莊等9種不同專區，提供民眾更多選擇。

今天早上在飛天豬生活館舉行說明會，台中市農業局畜牧科長廖世偉及廖麗華參加，大安區農會總幹事蔡建宗主持說明會，蔡建宗表示，大安農會為了協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，用心開發多樣獨特又具高質感禮盒，分別與五家農會合作客製化搭配，有「飛天豬豪華烤肉禮盒組」、「飛天豬酸菜白肉禮盒組」、「海陸套餐禮盒組」、「海陸火烤禮盒組」等四種選擇，分別與全國漁會、彰化區漁會、官田農會、澎湖農會、龍井農會等農漁會合作。

還和大安休閒農場養蜂人蔡志洋合作搭配「青蜂好禮組合」及「青農蜂蜜組合」；中秋專案更分類早鳥優惠、熱銷推薦、烤肉系列、農會聯盟、滷珍饌、產銷履歷、大安禮、送禮專區、大安酒莊等９種不同專區，提供民眾更多選擇。

蔡建宗表示，這次在推出的中秋伴手禮，包裝精美，更有方便消費者料理的飛天豬滷味即食系列，採用飛天豬生鮮肉品，生產過程採一貫化生產，全面低溫控制以確保肉質美味，從拍賣、電宰、分切至加工製程透明化，為消費者層層把關，供消費者安心選購及食用。

中秋活動辦有優惠，即日起至8月31日訂購安農香腸系列單品、經典香腸禮盒、產銷履歷原味肉鬆、海苔芝麻肉鬆、金磚米禮盒等享有早鳥優惠，此外有滿額折扣，更多詳細資訊可上臉書搜尋飛天豬．安農，或撥打04-26710909#14訂購。

台中市大安區農會中秋佳節前推出產銷履歷＋五寶禮盒。記者游振昇／攝影
台中市大安區農會中秋佳節前推出產銷履歷＋五寶禮盒。記者游振昇／攝影

農會 中秋 履歷

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