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疫苗吃緊！ 第5輪今起打莫德納 台中不開快打站

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說，第五輪今起打莫德納疫苗，台中獲撥5.95萬劑，全數在醫療院所接種，由於數量不多，不開快打站。圖為第四輪民眾到快打站打AZ疫苗。本報資料照片
台中市衛生局說，第五輪今起打莫德納疫苗，台中獲撥5.95萬劑，全數在醫療院所接種，由於數量不多，不開快打站。圖為第四輪民眾到快打站打AZ疫苗。本報資料照片

國內新冠肺炎疫苗吃緊，今天至8月17日開放唐鳳系統第五輪對象打莫德納疫苗台中市衛生局說，台中獲撥5.95萬劑，供65歲以上長者及53歲以上第九類對象接種第一劑，由於數量不夠，全數在醫療院所接種，不開快打站；另8000劑供一到三類及孕婦打第二劑。

多家醫院反映，由於到貨量不多，不是每天提供接種服務，包括中國附醫、童綜合醫院、亞大醫院等今天沒有提供接種服務，請民眾依指定時間、地點前往接種。

衛生局統計，台中市到昨天，全市施打第一劑18歲以上的「疫苗接種覆蓋率」已達42%，全市「總人口覆蓋率」達35%，台中接種第一劑疫苗預計在今天突破100萬劑大關。

衛生局說，台中每天可以服務的疫苗接種量很高，醫療院所一周可以打到12萬劑，若超過醫療院所施打量能，會加開疫苗快打站因應，疫苗快打站依開設站量，每天可打2到5萬劑，由於第五輪獲撥發的劑量僅5.95萬劑，全數在醫療院所接種，沒有開設快打站。

莫德納疫苗 衛生局 台中市

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