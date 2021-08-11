台中萬和宮自辦中元法會 不接受信眾贊普及代辦普桌

國內新冠肺炎疫情嚴峻，台中市萬和宮今年如期舉辦中元普度，但縮小規模，擺300桌且全由萬和宮購買供品，不接受信眾贊普及代辦普桌，避免群聚，保護信徒安全。萬和宮董事長蕭清杰說，因應疫情警戒，非常時期的應變作法。

萬和宮董監事聯席會議，研商今年中元普度法會相關事宜，認為新冠肺炎疫情仍處二級警戒階段，擺設300普桌，由萬和宮購買供品，法會不開放信眾參與，也不代辦供品。

儘管如此，萬和宮普度法會仍比照往年儀規舉辦，包括請普銓法師（彰化朝天堂坐座師曾國安）主坐，8月21日（農曆7月14日）晚上11點（子時）全體董監事參加敬拜三界公、地官大帝聖誕誦經後，安地基王、孤魂。隔天（中元節）清晨7點，萬和宮誦經團早課。上午9點，由輪值董監事代表董事長宮外獻敬。下午6時準時開香後，隨即放燄口及法師坐座、誦經。