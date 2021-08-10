彰化農損近3千萬 王惠美籲受災農民8月19日前申請補助

連日豪大雨造成彰化縣農作物災損嚴重，彰化縣長王惠美今天持續到大城鄉勘災，王惠美表示，彰化縣目前災損累計近三千萬元，幸農委會昨天已公告彰化縣為農業天然災害全品項作物現金救助及低利貸款地區，符合資格的農民可於19日前提出災損救助申請。

王惠美今天與立委謝衣鳯、彰化縣農業處長邱奕志等人持續到受災嚴重的大城鄉等地勘災，王惠美說，此波西南氣流造成彰化縣很多農作物災損，大城是縣內番薯、花生及青蔥的重要產區，彰化縣約種植3000多公頃的番薯、1500多公頃的花生，以及1000多公頃的青蔥，受災相當嚴重。

王惠美說，而且許多農作物的損害是在天氣放晴後才會顯現，幸好中央此次全品項現金補助，農作損失達20%以上的農民，今天到8月19日前應儘速向公所提出申請，也希望中央儘速撥發補助款，讓農民可以趕快復耕。

謝衣鳯說，目前在田間看到的番薯、花生雖然表面上還無異狀，但是大多在太陽出來後，番薯內部就會裂開，已無法收成，這次現金補助每公頃2萬4000元，雖然很少但不無小補，讓農民儘快復耕、農產品格才可以早日回穩。

彰化縣農業處統計，彰化縣農業災損地區為鹿港、和美、線西、伸港、秀水、芬園、溪湖、埔鹽、埔心、永靖、北斗、二林、田尾、埤頭、芳苑、大城、竹塘、溪州等18鄉鎮。